В августе работающим пенсионерам пересчитают выплаты

С 1 августа 2026 года Социальный фонд проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам. Прибавка будет зависеть от индивидуальных пенсионных коэффициентов за 2025 год.

График повышения пенсий в 2026 году

Член комитета Государственной думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб напомнила о графике повышения пенсий в 2026 году. В беседе с «Лентой.ру» она сообщила, что с 1 апреля в России уже повысили социальные пенсии и пенсии бюджетников и госслужащих. Следующее повышение запланировано на 1 августа.

По словам депутата, работающим пенсионерам будет произведена индексация за 2025 год. Им прибавят индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые они заработали за этот период. Других повышений в ближайшее время не ожидается.

Ранее стало известно, что средний размер пенсии работающих россиян превысил 23,4 тысячи рублей в марте 2026 года. Годом ранее пенсия находилась на уровне примерно 21 тысячи рублей. Таким образом, за год выплаты выросли почти на 2,5 тысячи.

Кому поднимут пенсии в мае 2026 года

В 2026 году в России выплаты пенсионерам индексировали дважды. В январе страховые пенсии выросли на 7,6%. В апреле социальные пенсии были повышены на 6,8%.

В мае некоторые категории пенсионеров получат повышенные выплаты. В отличие от январской и апрельской индексации, это повышение коснется лишь отдельных категорий граждан.

Прибавку получат 80-летние пенсионеры и люди с первой группой инвалидности. Фиксированная выплата вырастет с 9,6 тысячи до 19,2 тысячи рублей. Надбавка на уход составит около 1,4 тысячи рублей.

Пенсионеры с иждивенцами получат доплату около 3,2 тысячи рублей за каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем за трех. Граждане с сельским стажем от 30 лет получат 25% фиксированной выплаты. Пенсионеры с северным стажем могут рассчитывать на прибавку в 30 или 50%.

Бывшие летчики гражданской авиации получат надбавку при выслуге от 25 лет для мужчин и от 20 лет для женщин. При увольнении по здоровью требования снижаются до 20 и 15 лет. Доплаты рассчитываются индивидуально.

Такой же расчет предусмотрен для бывших шахтеров с трудовым стажем от 25 лет. Для некоторых специальностей минимальный стаж составляет 20 лет.

Участники и инвалиды Великой Отечественной получат право на единоразовую федеральную выплату к пенсии накануне Дня Победы. До 9 мая этой категории граждан перечислят дополнительно десять тысяч рублей.