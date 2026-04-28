Спрос на готовое жилье в Петербурге вырос на 54%

В Санкт-Петербурге зафиксирован рост интереса к готовому жилью. По данным Росреестра, в марте 2026 года на вторичном рынке зарегистрировано 8,5 тыс. сделок, тогда как в январе этого же года показатель составлял 5,5 тыс. Таким образом, за два месяца спрос увеличился на 54%.

Одним из ключевых факторов переориентации части покупателей на вторичный рынок стало введение правила «одна семейная ипотека — на одну семью». Дополнительным стимулом выступает более низкая цена по сравнению с новостройками. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Санкт-Петербурга по итогам I квартала 2026 года составила 263 тыс. рублей, в то время как в новостройках — порядка 290 тыс. рублей.

Наибольшим спросом пользуется так называемая «новая вторичка» — квартиры в домах, введенных в эксплуатацию 3–5 лет назад. На данный сегмент приходится около 44% предложения, или 7,4 тыс. лотов.

Спрос на вторичное жилье формируют не только покупатели, приобретающие квартиру для собственного проживания, но и инвесторы, планирующие последующую сдачу в аренду. Такие покупатели оценивают расположение жилого комплекса, инфраструктуру в районе и текущие ставки аренды.

«Наиболее востребованными среди арендаторов остаются Центральный, Василеостровский и Приморский районы, а также Пушкинский, где расположены крупные университеты. Чаще всего арендаторы ищут однокомнатные квартиры в хорошем состоянии с мебелью», — отмечает Олег Пашин, генеральный директор «Петербургской Недвижимости».

По прогнозам экспертов «Петербургской Недвижимости», спрос на покупку вторичного жилья продолжит расти, в том числе перед сезоном высокой аренды, который начинается с мая. В этот период туристы из регионов активно арендуют квартиры в Петербурге. Кроме того, традиционно активизируется спрос на аренду со стороны родителей будущих студентов петербургских вузов.