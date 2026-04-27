Оборот обрабатывающего комплекса Петербурга превысил 1,3 трлн рублей

За первый квартал 2026 года предприятия обрабатывающего комплекса Санкт-Петербурга отгрузили продукции на 1,3 триллиона рублей.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что индекс промышленного производства города за первые три месяца 2026 года составил 103,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это на 3,3 процентных пункта выше среднероссийского показателя.

В обрабатывающем комплексе индекс достиг 104,7%. По словам Полякова, промышленность Петербурга продолжает расти даже с высокой базы 2025 года.

Объем производства готовых металлических изделий увеличился в 1,7 раза, а бумажной продукции в 1,6 раза. Производство автотранспортных средств показало индекс 117,4%. Выпуск электрического оборудования достиг 117,1%. Индекс промышленного производства в сфере лекарственных средств и материалов составил 118,6%, подчеркнул Поляков в мессенджере «Макс».

По словам вице-губернатора, за три месяца 2026 года промышленные предприятия Петербурга отгрузили продукции на 900 миллиардов рублей. Оборот предприятий обрабатывающего комплекса превысил 1,3 триллиона рублей. Данный показатель составляет 14,6% от общего оборота предприятий города.