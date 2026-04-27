Синоптик Колесов рассказал петербуржцам о погоде в начале мая

На первое мая в Санкт-Петербурге произойдет повышение температуры до 15 градусов тепла.

Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов в своем Телеграм-канале сообщил, что центр циклона поднимается с юга к Вологде. В течение двух дней он будет располагаться в этом районе, а 29 апреля отправится дальше на северо-восток, на территорию Коми.

Синоптик добавил, что 27 апреля в Петербурге осадков не ожидается, а на следующий день местами пройдут небольшие осадки. Основной снег в ближайшие два дня сосредоточится на востоке Ленинградской области

Северо-западный ветер с порывами 10-15 метров в секунду продержится над всей территорией региона еще пару дней, добавил Колесов. По словам синоптика, температура воздуха на востоке области составит от ноля до трех градусов, ночью возможен слабый минус. Из-за солнца в Петербурге температура повысится до плюс 5-8 градусов.

Эксперт подчеркнул, что общее улучшение погоды начнется во второй половине недели. Осадки прекратятся, ветер ослабеет, а температура воздуха достигнет десяти градусов.