Петербург и Бухарская область наметили направления сотрудничества

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Делегация из Санкт-Петербурга посетила текстильное предприятие «Нигора» и завод бытовой техники Artel в Бухарской области. Стороны обсудили потенциал кооперации в хлопково-текстильном кластере и промышленности.

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков продолжил знакомство с промышленным потенциалом Бухарской области Узбекистана. Он посетил предприятие «Нигора», которая входит в хлопково-текстильный кластер Merganteks. На предприятии ведется полный цикл производства. От переработки хлопкового сырья до выпуска готовых тканей и швейно-трикотажной продукции.

В мессенджере «Макс» Поляков рассказал, что посетил площадку Buxoro Next Generation компании Artel. Это один из крупнейших производителей бытовой техники и электроники в Центральной Азии. Вице-губернатор осмотрел производственные мощности и выпускаемую продукцию.

По его словам, такой формат работы позволяет глубже понять потенциал предприятий, увидеть точки роста и наметить конкретные направления для дальнейшей кооперации.

Наука

Межзвездный объект 3I/ATLAS скрывает воду с аномальным изотопным составом

Доля дейтерия в молекулах воды кометы 3I/ATLAS оказалась в 30 раз выше, чем у любых изученных объектов Солнечной системы. Данный показатель в десятки раз превышает значения для комет Солнечной системы и всех известных протозвезд.Изотопный состав кометыУченые обнаружили, что молекулы воды в межзвездной комете 3I/ATLAS содержат рекордную долю тяжелого изотопа водорода под названием дейтерий. Данный показатель в 30 раз выше аналогичного значения для комет Солнечной системы. В пресс-службе Университета штата Мичиган сообщили, что это указывает на уникальные условия формирования межзвездной кометы, которые не существовали в нашей звездной системе.Доцент университета Тереза Панеке-Каррено заявила, что рекордно высокая доля дейтерия в материи кометы говорит о ее возникновении в холодной и темной части протопланетного диска. По ее словам, это является яркой демонстрацией того, что...
Общество

Россиян предупредили о глобальной демографической катастрофе

Жителей России предупредили о глобальной демографической катастрофе, которая начнет нарастать с 2033 года. В 2046 году численность населения Земли достигнет пика и начнет быстро сокращаться.Изменения в мировой демографииЗаместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил о наличии признаков глобальной демографической катастрофы. На экспертном диалоге «Высшее образование в новую технологическую эпоху», эксперт отметил, что на фоне роста общего числа жителей планеты происходит старение населения и снижение числа трудоспособных людей.Орешкин подчеркнул, что демографические изменения носят тектонический характер. По его словам, в мире разворачивается настоящая демографическая катастрофа. Долгое время главной темой было перенаселение планеты. В дискуссиях фигурировали цифры шесть, семь, восемь миллиардов жителей. Многие опасались, что человечеству не хватит еды и энергии.По данным эксперта, однако сейчас тренд сменился. Рождаемость падает, и число...
новости СПб смерть полиция погода Россия убийство петербург образование туризм деньги выборгский район ученые мчс Госдума ребенок производство безопасность валюта мошенники виталий милонов Петроградский район выплаты подросток следственный комитет кирилл поляков пенсионер Александр Колесов ксения собчак проекты автомобиль концерт туристы метрополитен законодательное собрание ленинградский зоопарк лес инфляция королевская семья депутат солнце меган маркл синоптик похолодание сбой земля

