Петербург и Бухарская область наметили направления сотрудничества

Делегация из Санкт-Петербурга посетила текстильное предприятие «Нигора» и завод бытовой техники Artel в Бухарской области. Стороны обсудили потенциал кооперации в хлопково-текстильном кластере и промышленности.

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков продолжил знакомство с промышленным потенциалом Бухарской области Узбекистана. Он посетил предприятие «Нигора», которая входит в хлопково-текстильный кластер Merganteks. На предприятии ведется полный цикл производства. От переработки хлопкового сырья до выпуска готовых тканей и швейно-трикотажной продукции.

В мессенджере «Макс» Поляков рассказал, что посетил площадку Buxoro Next Generation компании Artel. Это один из крупнейших производителей бытовой техники и электроники в Центральной Азии. Вице-губернатор осмотрел производственные мощности и выпускаемую продукцию.

По его словам, такой формат работы позволяет глубже понять потенциал предприятий, увидеть точки роста и наметить конкретные направления для дальнейшей кооперации.