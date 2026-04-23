Авито: россияне чаще проверяют авто через Автотеку

Авито сообщает о росте популярности проверки истории автомобилей с пробегом: в I квартале 2026 года доля машин, по которым запрашивали отчёт в сервисе «Автотека», составила 49,7%, что на 3 процентных пункта больше, чем год назад.

Как сообщили в пресс-службе Авито: чаще всего проверяли Renault Duster (77% объявлений, +11 п.п.), Mitsubishi Pajero Sport (73,6%, +5,2 п.п.), Volvo XC60 (73,5%, +15,2 п.п.), Renault Sandero Stepway (73,3%, +7,4 п.п.), Kia Rio (73%, +10 п.п.), Volvo XC90 (72,6%, +7,7%), Skoda Kodiaq (71,6%, +15,7 п.п.), Suzuki Grand Vitara (71,3%, +6,9 п.п.), Kia Soul (70,4%, +7,6 п.п.) и Renault Sandero (70,2%, +5,5 п.п.). HAVAL Jolion показал рост числа запрошенных отчётов в 2,7 раза, также значительно вырос интерес к Audi Q5 (+58%), Honda CR-V (+54%), Lexus LX (+52%), Hyundai ix35 (+46%), Subaru Forester (+46%), Mitsubishi Outlander (+45%), Renault Duster, Nissan X-Trail и Hyundai Tucson (по +44%).

«По нашим данным, в I квартале 2026 года число отчетов о состоянии автомобилей увеличилось на 19%. Проверка истории становится стандартной практикой при покупке авто с пробегом, поэтому мы последовательно развиваем инструменты для обеспечения максимальной прозрачности сделки.», — заявил Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки (проект Авито).

Лидерами по спросу на проверку стали Санкт-Петербург (68%), Мурманская область (66%) и Москва (65%), а наибольший рост числа запросов за год отмечен в Адыгее (+86%), Крыму (+43%), Омской (+40%) и Тюменской (+39%) областях, а также в Ханты-Мансийском АО (+37%).