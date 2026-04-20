В Санкт-Петербурге обсудили разницу между созидательным и разрушительным искусством.

На форуме «Россия 890» в Северной столице руководитель Международного культурно-гуманитарного проекта «О будущем» и школьной благотворительной акции «Киноэкология» Виктор Меркулов предложил создать реестр разрушительных установок. По его словам, произведения искусства могут служить как созидательным, так и разрушительным паттернам, поэтому необходимо отличать полезное искусство от вредоносного.

Меркулов отметил, что культура является источником достижения результатов, а произведения искусства способны напрямую формировать среду развития в альтернативу среде разрушения.

Автор инициативы предложил всем гражданам принять участие в работе над реестром на сайте «Россия — страна счастливых людей». Пока на платформе доступна только функция размещения фотографий в счастливые моменты жизни, но вскоре может появиться опция выбора негативных установок и определения деструктивных человеческих качеств, которые формируют общественные проблемы и питают их как источник.