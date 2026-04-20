Будущим адвокатам и судьям посоветовали уделить внимание вопросам этики

Студентам юридических факультетов посоветовали уделять максимум внимания вопросам этики в профессии. По мнению экспертов, нравственное начало в юриспруденции является основой основ.

На форуме «Россия 890» в Санкт-Петербурге прошла сессия для студентов юридических факультетов. Мероприятие посвятили не законам, а нравственным основам профессии.

Модератором форума выступила судья-секретарь Уставного суда Санкт-Петербурга в отставке Людмила Кулешова. По ее словам, традиционные ценности в стране закреплены в Конституции и указе президента. Она подчеркнула, что нравственное начало в юриспруденции является основой основ.

Кулешова подчеркнула, что нравственным идеалом для юристов служит автор работы «Нравственное начало в уголовном процессе» Анатолий Федорович Кони. Он также определил этические начала для сообщества врачей.

Выступающие посоветовали будущим адвокатам, судьям, следователям и прокурорам уделять максимум внимания профессиональной этике. Они отметили, что больше всего научных трудов на эту тему написали в XIX и начале XX века.