Общество

Будущим адвокатам и судьям посоветовали уделить внимание вопросам этики

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Студентам юридических факультетов посоветовали уделять максимум внимания вопросам этики в профессии. По мнению экспертов, нравственное начало в юриспруденции является основой основ.

На форуме «Россия 890» в Санкт-Петербурге прошла сессия для студентов юридических факультетов. Мероприятие посвятили не законам, а нравственным основам профессии.

Модератором форума выступила судья-секретарь Уставного суда Санкт-Петербурга в отставке Людмила Кулешова. По ее словам, традиционные ценности в стране закреплены в Конституции и указе президента. Она подчеркнула, что нравственное начало в юриспруденции является основой основ.

Кулешова подчеркнула, что нравственным идеалом для юристов служит автор работы «Нравственное начало в уголовном процессе» Анатолий Федорович Кони. Он также определил этические начала для сообщества врачей.

Выступающие посоветовали будущим адвокатам, судьям, следователям и прокурорам уделять максимум внимания профессиональной этике. Они отметили, что больше всего научных трудов на эту тему написали в XIX и начале XX века.

Утром в среду жители Земли станут свидетелями древнейшего метеорного потока

Метеорный поток Лириды достигнет пика активности в предрассветные часы 22 апреля 2026 года. В это утро жители Земли смогут увидеть до 20 быстрых и ярких метеоров в час.Время появления метеорного потокаПик метеорного потока Лириды придется на утро среды, 22 апреля. В этот период можно будет увидеть от 10 до 20 метеоров в час. По данным астрономов, радиант потока находится в созвездии Лиры. Он расположен примерно в 9 градусах ниже и правее яркой звезды Вега. Ученые отмечают, что Вега восходит с северо-востока около 21:00 по местному времени, а к 4:00 утра поднимается почти над головой.Астрономы рекомендуют не смотреть прямо на радиант, чтобы не пропустить метеоры с самыми длинными хвостами. Лучшим временем для наблюдения являются предрассветные часы, когда радиант находится в...
Ученые назвали время пика активности метеорного потока Лириды

Астрономы раскрыли дату пика активности метеорного потока Лириды. Специалисты рекомендуют смотреть в сторону созвездия Лиры и не использовать телескопы или бинокли.Когда наблюдать ЛиридыМетеорный поток Лириды связан с долгопериодической кометой C/1861 G1 Тэтчер. Данный объект посещает внутреннюю часть Солнечной системы раз в 415 лет. Земля проходит через шлейф обломков, оставленных кометой, поэтому поток можно наблюдать каждый год.По словам ученых, в 2026 году активность Лирид продлится с 16 по 25 апреля, а пик придется на 22 апреля. Лучшим временем для наблюдения являются предрассветные часы, когда радиант потока находится в самой высокой точке на небе. Точка вылета метеоров расположена в созвездии Лиры к северо-востоку от яркой звезды Веги, сообщает Space.com.Астрономы рекомендуют не смотреть прямо на радиант, чтобы не пропустить метеоры с самыми...
