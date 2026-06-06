Король Карл III может пригласить Гарри и Меган в шотландскую резиденцию

Принц Гарри и Меган Маркл планируют вернуться в Великобританию на Игры Invictus в 2027 году. В связи с этим эксперты по королевской семье обсуждают возможность приглашения пары в Балморал. Герцог Сассекский ранее с теплотой вспоминал летние каникулы в этой шотландской резиденции.

После нескольких лет жизни в Калифорнии принц Гарри планирует вернуться на родину. Переезд в США последовал за уходом пары из королевской семьи в 2020 году. В Британию Гарри приедет как основатель спортивных Игр Invictus.

Присутствие Меган Маркл на мероприятии пока не подтверждено. Однако наблюдатели предполагают, что герцогиня присоединится к мужу. Так было на Играх в Германии в 2023 году и в Канаде в 2025 году.

Эксперт по королевской семье Афуа Хаган сообщила, что король Карл должен пригласить Гарри и Меган этим летом. Совместное времяпрепровождение в шотландской резиденции Балморал даст принцу возможность наладить отношения с отцом.

Королевский биограф Ингрид Сьюард считает, что монарх мог бы пригласить пару вместе с детьми. Однако такое приглашение возможно только при соблюдении определенных правил. По мнению Сьюард, гостям пришлось бы подписывать соглашения о неразглашении.