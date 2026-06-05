Рыбацкое столкнулось с транспортным коллапсом вслед за Шушарами

Жители микрорайона Рыбацкое сообщают о нехватке парковочных мест. После передачи дорог на баланс города жильцы начали массово получать штрафы и сталкиваться с эвакуацией автомобилей, а перспективные дорожные проекты грозят усугубить ситуацию.

Масштаб проблемы

В Петербурге наметилась новая точка транспортных проблем в микрорайоне Рыбацкое. Жители получают штрафы за парковку в запрещенных местах. Свободных машино-мест поблизости почти нет. Аренда паркинга в соседних жилых комплексах недоступна из-за отсутствия предложений.

Вечером Славянская улица и прилегающие дворы ЖК «Живи! В Рыбацком» заполнены автомобилями. По словам жильцов, после введения штрафов и эвакуации соблюдать правила парковки стало невозможно. Знаки «Остановка запрещена» несколько лет стояли под пленкой. В конце апреля дорогу передали городским службам, и знаки вступили в силу. Эвакуаторы стали частыми гостями квартала, пишет «Фонтанка».

Штрафы и поиски парковочных мест

По словам жителей, после 29 апреля эвакуация машин происходит ночью, когда у водителей нет возможности припарковаться в разрешенном месте. В итоге люди вынужденно оставляют автомобили под запрещающими знаками. Горожане добавили, что выписаны уже сотни штрафов и некоторые жильцы не могут их оплатить. Например, у одной из соседок сумма взысканий достигла 40 тысяч рублей. Местные жители в шутку предложили переименовать жилой комплекс в «Плати! В Рыбацком».

Другая жительница рассказала, что эвакуаторы работают круглосуточно. Она также вспомнила случаи, когда один владелец получал два штрафа за ночь: вечером и ранним утром следующего дня.

Поиск свободного места для стоянки после десяти-одиннадцати часов вечера отнимает много времени. Жильцы кружат по кварталу, надеясь найти свободное место. Некоторые бросают машины у соседних жилых комплексов или на тротуарах. Другие ставят автомобили под знак, потому что иного варианта нет.

Проблемы с подземным паркингом

Подземный паркинг не решает ситуацию. По словам жильцов, свободных мест там нет. В тех паркингах, где места еще остались, постоянно сыро и случаются потопы. Два-три месяца использования такого паркинга превращают владельца в постоянного клиента автосервиса.

В итоге жильцы вынуждены мониторить объявления о продаже паркингов в соседних жилых комплексах, до которых пешком не меньше 10-15 минут.

Бесплатная парковка в полутора километрах

В качестве альтернативы жителям предложили бесплатную парковку примерно в полутора километрах от дома. Дорога извилистая, по обеим сторонам возвышаются горы строительного мусора. Освещение не работает, камер видеонаблюдения и охраны нет.

Некоторые жильцы отмечают, что после ночевки на той парковке у машин пропадали аккумуляторы и катализаторы. Впоследствии дорогу к этой стоянке перекрыли водоналивными барьерами.

Судебные перспективы и обращения

Некоторые жильцы пытались оспорить штрафы через юристов, однако затея оказалась бесперспективной. В настоящее время местные жители пишут жалобы в Комитет по градостроительству Северной столицы и представителям прокуратуры.