Пятница, 5 июня 2026

$73.34    €85.12    ¥10.83

26.7 C
Санкт-Петербург
Общество
ГлавнаяОбществоРыбацкое столкнулось с транспортным коллапсом вслед за Шушарами

Рыбацкое столкнулось с транспортным коллапсом вслед за Шушарами

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Жители микрорайона Рыбацкое сообщают о нехватке парковочных мест. После передачи дорог на баланс города жильцы начали массово получать штрафы и сталкиваться с эвакуацией автомобилей, а перспективные дорожные проекты грозят усугубить ситуацию.

Масштаб проблемы

В Петербурге наметилась новая точка транспортных проблем в микрорайоне Рыбацкое. Жители получают штрафы за парковку в запрещенных местах. Свободных машино-мест поблизости почти нет. Аренда паркинга в соседних жилых комплексах недоступна из-за отсутствия предложений.

Рыбацкое столкнулось с транспортным коллапсом вслед за Шушарами
Фото: Мойка78

Вечером Славянская улица и прилегающие дворы ЖК «Живи! В Рыбацком» заполнены автомобилями. По словам жильцов, после введения штрафов и эвакуации соблюдать правила парковки стало невозможно. Знаки «Остановка запрещена» несколько лет стояли под пленкой. В конце апреля дорогу передали городским службам, и знаки вступили в силу. Эвакуаторы стали частыми гостями квартала, пишет «Фонтанка».

Штрафы и поиски парковочных мест

По словам жителей, после 29 апреля эвакуация машин происходит ночью, когда у водителей нет возможности припарковаться в разрешенном месте. В итоге люди вынужденно оставляют автомобили под запрещающими знаками. Горожане добавили, что выписаны уже сотни штрафов и некоторые жильцы не могут их оплатить. Например, у одной из соседок сумма взысканий достигла 40 тысяч рублей. Местные жители в шутку предложили переименовать жилой комплекс в «Плати! В Рыбацком».

Другая жительница рассказала, что эвакуаторы работают круглосуточно. Она также вспомнила случаи, когда один владелец получал два штрафа за ночь: вечером и ранним утром следующего дня.

Поиск свободного места для стоянки после десяти-одиннадцати часов вечера отнимает много времени. Жильцы кружат по кварталу, надеясь найти свободное место. Некоторые бросают машины у соседних жилых комплексов или на тротуарах. Другие ставят автомобили под знак, потому что иного варианта нет.

Проблемы с подземным паркингом

Подземный паркинг не решает ситуацию. По словам жильцов, свободных мест там нет. В тех паркингах, где места еще остались, постоянно сыро и случаются потопы. Два-три месяца использования такого паркинга превращают владельца в постоянного клиента автосервиса.

Рыбацкое столкнулось с транспортным коллапсом вслед за Шушарами
Фото: Мойка78

В итоге жильцы вынуждены мониторить объявления о продаже паркингов в соседних жилых комплексах, до которых пешком не меньше 10-15 минут.

Бесплатная парковка в полутора километрах

В качестве альтернативы жителям предложили бесплатную парковку примерно в полутора километрах от дома. Дорога извилистая, по обеим сторонам возвышаются горы строительного мусора. Освещение не работает, камер видеонаблюдения и охраны нет.

Некоторые жильцы отмечают, что после ночевки на той парковке у машин пропадали аккумуляторы и катализаторы. Впоследствии дорогу к этой стоянке перекрыли водоналивными барьерами.

Судебные перспективы и обращения

Некоторые жильцы пытались оспорить штрафы через юристов, однако затея оказалась бесперспективной. В настоящее время местные жители пишут жалобы в Комитет по градостроительству Северной столицы и представителям прокуратуры.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Мойка78: Сбер зафиксировал рост дипфейков в России в 26 раз за полтора года

На сессии Сбера на ПМЭФ «Цифровой самозванец» зампред правления Станислав Кузнецов сообщил, что за полтора года число дипфейков в России выросло в 26 раз, а ущерб от такого мошенничества в 2026 году превысил 2 млрд рублей.Средний чек одной атаки — 16 млн рублей, при этом создать дипфейк можно всего за 50 рублей. В теневом интернете уже доступно более 40 тыс. готовых сценариев. Кузнецов призвал защищать цифровую личность так же, как физическую, и отметил, что Сбер создал сервис «Алетейя» для быстрого распознавания фейков. По прогнозам, к концу года Россия может потерять от дипфейков 250 млрд рублей.Как ранее сообщалось, что контакт-центр Сбера стал победителем премии Frank Award 2026 в двух номинациях
Читать далее
Общество

До исчезнувшего бизнесмена Сергея Усольцева удалось дозвониться

Номер мобильного телефона пропавшего предпринимателя Сергея Усольцева остается активным. При звонке трубку снимают, но в ответ молчат. Активность номера пропавшего бизнесмена Исследователь Валентин Дегтерев обнаружил необычную активность мобильного номера Сергея Усольцева, который связан с банковскими счетами предпринимателя и государственными закупками. В беседе с aif.ru Дегтерев сообщил, что накануне он попытался дозвониться до бизнесмена.Сначала телефон был в Сети. Дегтерев дозвонился, трубку сняли, но в ответ была тишина. Позже перезвонили с другого номера и тоже молчали. По словам исследователя, через некоторое время владелец отключил возможность входящих вызовов. У него возникло ощущение, что человек с того света управляет функциями номера. Почему номер нельзя заблокировать Дегтерев пояснил, что этот номер нельзя заблокировать, передать другому лицу или просто отключить. Он по-прежнему фигурирует в актуальных госконтрактах и на 26...
Читать далее

Интересное

новости СПб дтп дети полиция погода Россия авария петербург метро владимир путин интернет туризм недвижимость конфликт стрельба Александр Беглов здоровье штрафы уголовное дело жильё производство мошенники врач документы такси отдых выплаты автомобили транспорт приставы ПМЭФ подросток кирилл поляков шушары Александр Колесов актер ск пенсия ксения собчак автомобиль общественный транспорт билеты инвестиции дожди флот

Новости дня

Новости

Мойка78: Сбер зафиксировал рост дипфейков в России в 26 раз за полтора года

Общество

Пенсия может стать потерей смысла для пожилого человека

Общество

Путин заявил о падении доверия к доллару после заморозки российских активов

Звезды

Аршавин назвал истинную причину прекращения общения с Владом А4

Общество

Пассажиров предупредили о закрытии вестибюля «Пионерской» из-за капремонта

Общество

За год нейросети проверили шесть миллионов документов в Подмосковье

Происшествия

В Петербурге нетрезвый водитель протаранил семь машин и едва не задавил детей

Общество

Шнуров может вернуться в Петербург после ухода Беглова и поднять цены на билеты

Транспорт

Петербург показал отечественные аккумуляторы с защитой от воспламенения

Общество

Безопасная полоса может спровоцировать мотоциклистов на превышение скорости

Общество

ПМЭФ активно выгоняет эскортниц, даже Собчак это отметила

Общество

Приставы помогли пенсионерке вселиться в коммуналку в центре Петербурга

Общество

Больше 40 лет назад крушение теплохода под Ульяновском унесло жизни 176 человек

Транспорт

Петербург привлек первого инвестора в проект «Невская дельта»

Новости

Мойка78: Сбер и Морской регистр внедрят ГигаЧат в судоходство

Транспорт

Метрополитен Петербурга перейдет на отечественное ПО и телеком-оборудование

Общество

Новый зоопарк может появится в Приморском районе Петербурга

Общество

Перед пленарным заседанием ПМЭФ в Петербурге жалуются на работу Интернета

Общество

Студия «Ленфильм» нуждается в дополнительных технологических площадках

Общество

Следователи опубликовали кадры с места поисков пропавшей семьи Усольцевых

Общество

Петербуржцев на прямой линии с Княгининым назвали ботами

Наука

Жители Земли смогут увидеть на небе «кровавую луну» в августе 2026 года

Общество

Синоптик Колесов рассказал петербуржцам о похолодании и дождях на выходных

Культура

Стивен Сигал назвал российскую культуру самой искренней в мире

Транспорт

До 2035 года Петербургу потребуется 712 вагонов метро

Культура

Американскому гостю на студии «Ленфильм» показали платье Элизабет Тейлор

Звезды

После шестой химиотерапии Лерчек подняла трехмесячного сына

Общество

Врожденные болезни почек у детей могут годами оставаться незамеченными

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb