Путин заявил о падении доверия к доллару после заморозки российских активов

Президент России Владимир Путин заявил, что воровство международных резервов РФ негативно повлияло на доллар и евро. По словам главы государства, любая страна может в один момент лишиться доступа к своим активам, размещенным в этих валютах.

Во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявил, что изъятие международных резервов России негативно сказалось на долларе и евро. По его словам, все страны теперь могут в любой момент лишиться доступа к своим активам, которые размещены в этих валютах. Глава государства отметил, что на Западе могут найти любые поводы для изъятия активов других государств.

Путин также привел данные по государственному долгу. Госдолг еврозоны вырос до 81,7% от ВВП. В то время как у России этот показатель составляет 16,4%. Президент подчеркнул, что эрозию Всемирной торговой организации (ВТО) запустил тот же Запад, который ее и создавал.

Напомним, что в Северной столице продолжается 29-й Петербургский международный экономический форум. В графике Путина на ПМЭФ запланированы встреча с руководителями ведущих мировых информагентств, общение с многодетными семьями и вручение наград.