В Петербурге нетрезвый водитель протаранил семь машин и едва не задавил детей

Водитель иномарки протаранил около семи припаркованных автомобилей и едва не сбил детей в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В отношении мужчины составлен протокол за вождение в состоянии опьянения.

Инцидент произошел на улице Маршала Тухачевского в Санкт-Петербурге. Водитель легкового автомобиля «Киа К5» снес дорожное ограждение в виде полусферы. Затем злоумышленник протаранил около семи припаркованных машин и едва не сбил на детей, находившихся у магазина, пишет 360.ru.

На данный момент водитель задержан. В отношении него составлен протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

За вождение в нетрезвом виде или отказ от медицинского освидетельствования в России предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ. Штрафы по этой статье достигают 300 тысяч рублей, также грозит лишение свободы.