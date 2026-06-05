За год нейросети проверили шесть миллионов документов в Подмосковье

Искусственный интеллект (ИИ) проверил шесть миллионов документов за прошлый год. В Подмосковье также запустили сервис поиска домашних животных и автоматизировали подготовку градостроительных планов.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник на ПМЭФ-2026 рассказала о цифровых достижениях региона.

По словам Куртяник, искусственный интеллект уже проверяет документы в 320 услугах вместо человека. Портал «Добродел» остается главным каналом для обратной связи. Регион провел переговоры с операторами связи о развитии телекоммуникационной инфраструктуры, сообщает 360.ru.

Среди новых проектов Куртяник назвала автоматизацию подготовки градостроительных планов. Система объединяет цифровые данные и ИИ, сокращая ручной труд.

Также министр рассказала, что Подмосковье первым в России запустило сервис поиска домашних животных. Владельцы размещают фото питомца на платформе, а система использует данные камер видеонаблюдения. За четыре года внедрения ИИ экономия составила 3,2 миллиарда рублей.

Куртяник подчеркнула, что искусственный интеллект не заменяет человека, а берет на себя только рутинные задачи.