Аршавин назвал истинную причину прекращения общения с Владом А4

Певец Максим Аршавин рассказал, что блогер Владислав Бумага, известный как Влад А4, сам прекратил с ним общение.

Аршавин в беседе с NEWS.ru рассказал о причинах разрыва дружбы с блогером Владом А4. Певец сообщил, что инициатором прекращения общения стал сам блогер. Аршавин и Бумага учились в одной группе Минского кулинарного колледжа и были друзьями. По словам артиста, когда Бумага начал много зарабатывать, он порвал все прежние связи.

Аршавин охарактеризовал поведение бывшего друга не как звездную болезнь, а как растерянность на фоне больших денег. В студенческие годы они покупали один салат на двоих. Общие минские знакомые осуждают блогера за то, что он оборвал связи с городом юности и старыми друзьями. Аршавин признался, что в юности ему было очень больно от потери самого близкого друга, но со временем эмоции улеглись.

Певец пытался поздравить экс-друга с рождением дочери в мае 2024 года, но Влад сменил номер телефона. Аршавин звонил его менеджерам, те обещали передать поздравления, однако обратного звонка от А4 не последовало.

Ранее стало известно, что Владу А4 не придется выплачивать 7,5 миллиона рублей по делу о правах на бренд «А4». Суд встал на сторону блогера в споре с компанией ООО «СП Райтс Сервисез».