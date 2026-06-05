Мойка78: Сбер зафиксировал рост дипфейков в России в 26 раз за полтора года

На сессии Сбера на ПМЭФ «Цифровой самозванец» зампред правления Станислав Кузнецов сообщил, что за полтора года число дипфейков в России выросло в 26 раз, а ущерб от такого мошенничества в 2026 году превысил 2 млрд рублей.

Средний чек одной атаки — 16 млн рублей, при этом создать дипфейк можно всего за 50 рублей. В теневом интернете уже доступно более 40 тыс. готовых сценариев. Кузнецов призвал защищать цифровую личность так же, как физическую, и отметил, что Сбер создал сервис «Алетейя» для быстрого распознавания фейков. По прогнозам, к концу года Россия может потерять от дипфейков 250 млрд рублей.

Как ранее сообщалось, что контакт-центр Сбера стал победителем премии Frank Award 2026 в двух номинациях