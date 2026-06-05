Пассажиров предупредили о закрытии вестибюля «Пионерской» из-за капремонта

Жителям Санкт-Петербурга рассказали о временном закрытии вестибюля станции метро «Пионерская». Ограничения будут действовать по рабочим дням с 8 июня по 21 августа 2026 года.

В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» сообщили об изменении режима работы вестибюля станции «Пионерская». Ограничения связаны с капитальным ремонтом эскалатора. С 8 июня по 21 августа 2026 года в рабочие дни с 07:30 до 09:00 вход в вестибюль будет ограничен, а с 17:10 до 19:10 вход полностью закроют.

Вестибюль станции будет закрыт для входа пассажиров в течение всего дня 4 и 5 июля. Время ограничения может корректироваться с учетом фактического пассажиропотока.

Представители метрополитена просят пассажиров заранее планировать маршрут поездок с учетом этих изменений.