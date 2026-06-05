Пятница, 5 июня 2026

$73.34    €85.12    ¥10.83

19.8 C
Санкт-Петербург
Новости
ГлавнаяНовостиВ СПбГУ появится лаборатория фундаментальных и прикладных исследований по ИИ

В СПбГУ появится лаборатория фундаментальных и прикладных исследований по ИИ

Михаил Яковлев
пресс-служба Сбера
Фото предоставлено пресс-службой Сбера

В научно-практический совет войдут представители Сбера, Института AIRI и СПбГУ.

В Санкт-Петербургском государственном университете на базе Факультета математики и компьютерных наук (МКН СПбГУ), созданном в 2019 году лауреатом премии Филдса Станиславом Смирновым, появится уникальное R&D-подразделение — лаборатория фундаментальных и прикладных исследований в области искусственного интеллекта и математики. Учёные сконцентрируются на математических и алгоритмических основах искусственного интеллекта, новых архитектурах моделей ИИ, решении вычислительно-сложных задач. Об этом Сбер и СПбГУ договорились на XXIX Петербургском международном экономическом форуме, заключив соглашение о сотрудничестве.

Соглашение подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и первый проректор по академическим вопросам СПбГУ Анастасия Ярмош.

За координацию взаимодействия отвечает научно-практический совет — в него войдут представители Сбера, Института AIRI и СПбГУ. Члены совета будут помогать исследовательским командам и поддерживать технологические конкурсы по профильным направлениям. Директором лаборатории станет Константин Яковлев, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник AIRI.

В основе работы лаборатории — понимание того, что искусственный интеллект нового попокления должен опираться на прочный математический и алгоритмический фундамент, который будет служить основой новым технологиям. При этом в перспективе ученые смогут решать и актуальные прикладные задачи, формулируемые бизнес-подразделениями Сбера. Научное сопровождение лаборатории будет обеспечивать Институт AIRI. Результаты ежегодно представляются на заседаниях научно-практического совета.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка:

«В области искусственного интеллекта гонка за технологическое лидерство идёт на сверхскоростях, и удерживать позиции в одиночку невозможно. Поэтому технологическим компаниям и ведущим университетам нужны продуманные партнёрства в самых разных сферах. И мы рады, что при нашей поддержке на базе МКН СПбГУ появится лаборатория, где исследователи будут работать над уникальными, сложнейшими задачами, которые еще не покорились мировой науке. Именно эти учёные откроют нам дорогу к искусственному интеллекту следующего поколения. 

Лаборатория объединит лучших студентов, блестящих преподавателей, а их работа будет строиться в строгом балансе между фундаментальными и прикладными задачами. Мы верим, что коллаборация Сбера с исследователями СПбГУ позволит нам создать по-настоящему прорывные продукты, а также подготовить специалистов, которые выведут технологии нашей страны на совершенно новый уровень».

Анастасия Ярмош, первый проректор по академическим вопросам СПбГУ:

«Факультет математики и компьютерных наук СПбГУ — самый молодой и вместе с тем уникальный факультет, созданный ведущими учеными современности. Сегодня здесь объединяются сильные традиции российской математической школы с передовыми исследованиями и инновациями современности для подготовки лучших специалистов, чьи современные решения позволяют решать актуальные проблемы цифрового общества. Именно эти суперталанты — будущие звезды математики, программирования и наук о данных — станут командой новой лаборатории».

Константин Яковлев, к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник AIRI, доцент МКН СПбГУ, директор Лаборатории:

«Наша цель — создание новых методов и моделей искусственного интеллекта, объединяющие математическую строгость, алгоритмическую обоснованность, вычислительную эффективность и практическую применимость.Мы рассчитываем объединить сильных исследователей в области математики, компьютерных наук и ИИ, чтобы создавать решения, которые смогут стать основой технологий будущего».

Также на ПМЭФ Сбер и СПбГУ подписали договор о развитии совместной образовательной программы «Современное программирование». Её обновлённый фокус — ИИ-агенты, машинное обучение, системное проектирование и современные практики разработки. В программу будут интегрированы экспертиза и инструменты Сбера, включая GitVerse, GigaIDE и GigaCode, а специалисты компании станут преподавателями, наставниками и экспертами проектных треков.

XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

Как сообщалось ранее, что Сбер представит образовательные форматы на ПМЭФ: от интерактивов по цифровой экспертизе до 3D-головоломок.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Александр Ведяхин: Сбер кредитует все отрасли — от металлургии до фармацевтики

Какие отрасли получают кредитную поддержку в Сбере, почему портфель банка диверсифицирован и как изменился спрос на кредиты, рассказал Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.Кредитный портфель Сбера диверсифицирован и охватывает все отрасли российской экономики. Поддержку получают как традиционные промышленные гиганты, так и быстрорастущие технологические и сервисные компании. Общий корпоративный кредитный портфель банка по итогам первого квартала 2026 года достиг 31,9 трлн рублей, а доля Сбера на рынке корпоративного кредитования превысила 33%. Такие данные первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин привёл на XXIX Петербургском международном экономическом форуме.Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:«У нас очень диверсифицированный кредитный портфель, который включает все отрасли российской экономики. Кредитную поддержку Сбера получают предприятия машиностроения, нефтегазовой и химической промышленности, металлургии и горнодобывающего сектора, энергетики...
Читать далее
Новости

Мойка78: Сбер зафиксировал рост дипфейков в России в 26 раз за полтора года

На сессии Сбера на ПМЭФ «Цифровой самозванец» зампред правления Станислав Кузнецов сообщил, что за полтора года число дипфейков в России выросло в 26 раз, а ущерб от такого мошенничества в 2026 году превысил 2 млрд рублей.Средний чек одной атаки — 16 млн рублей, при этом создать дипфейк можно всего за 50 рублей. В теневом интернете уже доступно более 40 тыс. готовых сценариев. Кузнецов призвал защищать цифровую личность так же, как физическую, и отметил, что Сбер создал сервис «Алетейя» для быстрого распознавания фейков. По прогнозам, к концу года Россия может потерять от дипфейков 250 млрд рублей.Как ранее сообщалось, что контакт-центр Сбера стал победителем премии Frank Award 2026 в двух номинациях
Читать далее

Интересное

новости СПб дтп дети погода Россия авария петербург метро владимир путин интернет туризм недвижимость конфликт стрельба Роспотребнадзор Александр Беглов здоровье штрафы уголовное дело жильё производство мошенники врач документы отдых выплаты автомобили транспорт приставы ПМЭФ подросток кирилл поляков шушары Александр Колесов актер пенсия ск ксения собчак автомобиль общественный транспорт билеты флот дожди фильм певица

Новости дня

Культура

Русский музей поднялся на 6-е место, но потерял «простого зрителя»

Новости

Александр Ведяхин: Сбер кредитует все отрасли — от металлургии до фармацевтики

Новости

СберИндия создает Центр российского бизнеса в Дели

Общество

В Петербурге только один пляж признан безопасным для купания

Транспорт

Полпред Руденя оценил проект ШМСД на стенде Петербурга

Новости

Мойка78: Сбер зафиксировал рост дипфейков в России в 26 раз за полтора года

Общество

Пенсия может стать потерей смысла для пожилого человека

Общество

Путин заявил о падении доверия к доллару после заморозки российских активов

Общество

Рыбацкое столкнулось с транспортным коллапсом вслед за Шушарами

Звезды

Аршавин назвал истинную причину прекращения общения с Владом А4

Общество

Пассажиров предупредили о закрытии вестибюля «Пионерской» из-за капремонта

Общество

За год нейросети проверили шесть миллионов документов в Подмосковье

Происшествия

В Петербурге нетрезвый водитель протаранил семь машин и едва не задавил детей

Общество

Шнуров может вернуться в Петербург после ухода Беглова и поднять цены на билеты

Транспорт

Петербург показал отечественные аккумуляторы с защитой от воспламенения

Общество

Безопасная полоса может спровоцировать мотоциклистов на превышение скорости

Общество

ПМЭФ активно выгоняет эскортниц, даже Собчак это отметила

Общество

Приставы помогли пенсионерке вселиться в коммуналку в центре Петербурга

Общество

Больше 40 лет назад крушение теплохода под Ульяновском унесло жизни 176 человек

Транспорт

Петербург привлек первого инвестора в проект «Невская дельта»

Новости

Мойка78: Сбер и Морской регистр внедрят ГигаЧат в судоходство

Транспорт

Метрополитен Петербурга перейдет на отечественное ПО и телеком-оборудование

Общество

Новый зоопарк может появится в Приморском районе Петербурга

Общество

Перед пленарным заседанием ПМЭФ в Петербурге жалуются на работу Интернета

Общество

Студия «Ленфильм» нуждается в дополнительных технологических площадках

Общество

Следователи опубликовали кадры с места поисков пропавшей семьи Усольцевых

Общество

Петербуржцев на прямой линии с Княгининым назвали ботами

Наука

Жители Земли смогут увидеть на небе «кровавую луну» в августе 2026 года

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb