В СПбГУ появится лаборатория фундаментальных и прикладных исследований по ИИ

В научно-практический совет войдут представители Сбера, Института AIRI и СПбГУ.

В Санкт-Петербургском государственном университете на базе Факультета математики и компьютерных наук (МКН СПбГУ), созданном в 2019 году лауреатом премии Филдса Станиславом Смирновым, появится уникальное R&D-подразделение — лаборатория фундаментальных и прикладных исследований в области искусственного интеллекта и математики. Учёные сконцентрируются на математических и алгоритмических основах искусственного интеллекта, новых архитектурах моделей ИИ, решении вычислительно-сложных задач. Об этом Сбер и СПбГУ договорились на XXIX Петербургском международном экономическом форуме, заключив соглашение о сотрудничестве.

Соглашение подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и первый проректор по академическим вопросам СПбГУ Анастасия Ярмош.

За координацию взаимодействия отвечает научно-практический совет — в него войдут представители Сбера, Института AIRI и СПбГУ. Члены совета будут помогать исследовательским командам и поддерживать технологические конкурсы по профильным направлениям. Директором лаборатории станет Константин Яковлев, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник AIRI.

В основе работы лаборатории — понимание того, что искусственный интеллект нового попокления должен опираться на прочный математический и алгоритмический фундамент, который будет служить основой новым технологиям. При этом в перспективе ученые смогут решать и актуальные прикладные задачи, формулируемые бизнес-подразделениями Сбера. Научное сопровождение лаборатории будет обеспечивать Институт AIRI. Результаты ежегодно представляются на заседаниях научно-практического совета.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка:

«В области искусственного интеллекта гонка за технологическое лидерство идёт на сверхскоростях, и удерживать позиции в одиночку невозможно. Поэтому технологическим компаниям и ведущим университетам нужны продуманные партнёрства в самых разных сферах. И мы рады, что при нашей поддержке на базе МКН СПбГУ появится лаборатория, где исследователи будут работать над уникальными, сложнейшими задачами, которые еще не покорились мировой науке. Именно эти учёные откроют нам дорогу к искусственному интеллекту следующего поколения.

Лаборатория объединит лучших студентов, блестящих преподавателей, а их работа будет строиться в строгом балансе между фундаментальными и прикладными задачами. Мы верим, что коллаборация Сбера с исследователями СПбГУ позволит нам создать по-настоящему прорывные продукты, а также подготовить специалистов, которые выведут технологии нашей страны на совершенно новый уровень».

Анастасия Ярмош, первый проректор по академическим вопросам СПбГУ:

«Факультет математики и компьютерных наук СПбГУ — самый молодой и вместе с тем уникальный факультет, созданный ведущими учеными современности. Сегодня здесь объединяются сильные традиции российской математической школы с передовыми исследованиями и инновациями современности для подготовки лучших специалистов, чьи современные решения позволяют решать актуальные проблемы цифрового общества. Именно эти суперталанты — будущие звезды математики, программирования и наук о данных — станут командой новой лаборатории».

Константин Яковлев, к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник AIRI, доцент МКН СПбГУ, директор Лаборатории:

«Наша цель — создание новых методов и моделей искусственного интеллекта, объединяющие математическую строгость, алгоритмическую обоснованность, вычислительную эффективность и практическую применимость.Мы рассчитываем объединить сильных исследователей в области математики, компьютерных наук и ИИ, чтобы создавать решения, которые смогут стать основой технологий будущего».

Также на ПМЭФ Сбер и СПбГУ подписали договор о развитии совместной образовательной программы «Современное программирование». Её обновлённый фокус — ИИ-агенты, машинное обучение, системное проектирование и современные практики разработки. В программу будут интегрированы экспертиза и инструменты Сбера, включая GitVerse, GigaIDE и GigaCode, а специалисты компании станут преподавателями, наставниками и экспертами проектных треков.

XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

Как сообщалось ранее, что Сбер представит образовательные форматы на ПМЭФ: от интерактивов по цифровой экспертизе до 3D-головоломок.