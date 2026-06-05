Александр Ведяхин: Сбер кредитует все отрасли — от металлургии до фармацевтики

Какие отрасли получают кредитную поддержку в Сбере, почему портфель банка диверсифицирован и как изменился спрос на кредиты, рассказал Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Кредитный портфель Сбера диверсифицирован и охватывает все отрасли российской экономики. Поддержку получают как традиционные промышленные гиганты, так и быстрорастущие технологические и сервисные компании. Общий корпоративный кредитный портфель банка по итогам первого квартала 2026 года достиг 31,9 трлн рублей, а доля Сбера на рынке корпоративного кредитования превысила 33%. Такие данные первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин привёл на XXIX Петербургском международном экономическом форуме.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«У нас очень диверсифицированный кредитный портфель, который включает все отрасли российской экономики. Кредитную поддержку Сбера получают предприятия машиностроения, нефтегазовой и химической промышленности, металлургии и горнодобывающего сектора, энергетики и транспорта. Мы кредитуем компании в сферах торговли, услуг, связи и телекоммуникаций, туризма, агропрома, жилищного и коммерческого строительства. Особое внимание уделяем ЖКХ, лесной промышленности, автомобильной отрасли, лизингу, фармацевтике и здравоохранению».

В первом квартале 2026 года корпоративный кредитный портфель Сбера вырос на 2,3%, при этом банк сохраняет умеренные темпы наращивания кредитования, что связано с адаптацией к текущей денежно-кредитной политике. Доходность корпоративных кредитов снизилась до 14,7%, следуя за динамикой ключевой ставки.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

Как ранее сообщалось, что Сбер представит образовательные форматы на ПМЭФ: от интерактивов по цифровой экспертизе до 3D-головоломок.