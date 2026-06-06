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Петербуржцы жалуются на борщевик у детских садов и магазинов

Даниил Александров
Фото: Мойка78

В начале летнего сезона жители Санкт-Петербурга жалуются на борщевик, который вырос рядом с детскими садами, кафе, магазинами и во дворах домов. Горожане требуют не скашивать сорняк, а выкапывать его и обрабатывать гербицидами.

На портале «Наш Санкт-Петербург» появляются обращения о росте борщевика. Горожане требуют выкопать сорняк, провести обработку и не стричь его, чтобы он не вырос заново. Жители также сообщают об ожогах кожи после контакта с опасным растением. У некоторых горожан на него возникает дыхательная аллергия.

Петербуржцы жалуются на борщевик у детских садов и магазинов
Фото: Мойка78

Требования об обработке

«Растет борщевик рядом с детским садом Просьба его прижучь, а не стричь газон, иначе будет снова расти», — пишет житель улицы Нины Петровой.

«Борщевик сосновского у кафе вкусно и точка», — сообщил пользователь из Приморского района города.

«Добрый день! У магазина на улице Варшавской растут кусты борщевика. Прошу выкопать их», —  пишет петербуржец с Варшавской улицы.

Обработка гербецидами

«Необходимо произвести обработку газонов от борщевика, так как он является опасным для человека: ожоги кожи и дыхательная аллергия», — требует житель из Красносельского района Северной столицы.

«В зоне Озеленения перед станцией метро Озерки большое количество кустов борщевика. Примите меры для устранения данной проблемы» — сообщает пользователь из Выборгского района Петербурга.

«Заросли борщевика сосновского у новой развязки, огромные кусты именно вдоль подпорной стены. Требуется не просто скашивание, а обработка гербецидами», — отмечает житель муниципального округа Звездное.

Штрафы для дачников

Ранее борщевик Сосновского исключили из перечня причин для изъятия дачных участков. Однако обязанность бороться с этим сорняком по-прежнему лежит на владельцах земли. Чтобы избежать штрафа, дачники должны скашивать заросли до начала цветения. Также им необходимо обрабатывать участок гербицидами и фиксировать все проведенные работы.

Борщевик Сосновского считается одним из самых опасных растений в России. Его сок вызывает химические ожоги, а семена разлетаются на сотни метров. За наличие борщевика на участке землевладельца могут оштрафовать по статье 8.7 Кодекса об административных правонарушениях.

Петербуржцы жалуются на борщевик у детских садов и магазинов
Фото: Мойка78

Размер наказания напрямую зависит от статуса нарушителя. Физические лица заплатят от 20 до 50 тысяч рублей. Должностные лица получат штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Для юридических компаний сумма наказания составит от 400 до 700 тысяч рублей.

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