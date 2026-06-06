Петербуржцы жалуются на борщевик у детских садов и магазинов

В начале летнего сезона жители Санкт-Петербурга жалуются на борщевик, который вырос рядом с детскими садами, кафе, магазинами и во дворах домов. Горожане требуют не скашивать сорняк, а выкапывать его и обрабатывать гербицидами.

На портале «Наш Санкт-Петербург» появляются обращения о росте борщевика. Горожане требуют выкопать сорняк, провести обработку и не стричь его, чтобы он не вырос заново. Жители также сообщают об ожогах кожи после контакта с опасным растением. У некоторых горожан на него возникает дыхательная аллергия.

Требования об обработке

«Растет борщевик рядом с детским садом Просьба его прижучь, а не стричь газон, иначе будет снова расти», — пишет житель улицы Нины Петровой. «Борщевик сосновского у кафе вкусно и точка», — сообщил пользователь из Приморского района города. «Добрый день! У магазина на улице Варшавской растут кусты борщевика. Прошу выкопать их», — пишет петербуржец с Варшавской улицы.

Обработка гербецидами

«Необходимо произвести обработку газонов от борщевика, так как он является опасным для человека: ожоги кожи и дыхательная аллергия», — требует житель из Красносельского района Северной столицы. «В зоне Озеленения перед станцией метро Озерки большое количество кустов борщевика. Примите меры для устранения данной проблемы» — сообщает пользователь из Выборгского района Петербурга. «Заросли борщевика сосновского у новой развязки, огромные кусты именно вдоль подпорной стены. Требуется не просто скашивание, а обработка гербецидами», — отмечает житель муниципального округа Звездное.

Штрафы для дачников

Ранее борщевик Сосновского исключили из перечня причин для изъятия дачных участков. Однако обязанность бороться с этим сорняком по-прежнему лежит на владельцах земли. Чтобы избежать штрафа, дачники должны скашивать заросли до начала цветения. Также им необходимо обрабатывать участок гербицидами и фиксировать все проведенные работы.

Борщевик Сосновского считается одним из самых опасных растений в России. Его сок вызывает химические ожоги, а семена разлетаются на сотни метров. За наличие борщевика на участке землевладельца могут оштрафовать по статье 8.7 Кодекса об административных правонарушениях.

Размер наказания напрямую зависит от статуса нарушителя. Физические лица заплатят от 20 до 50 тысяч рублей. Должностные лица получат штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Для юридических компаний сумма наказания составит от 400 до 700 тысяч рублей.