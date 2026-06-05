Шнуров может вернуться в Петербург после ухода Беглова и поднять цены на билеты

После смены главы города артист Сергей Шнуров может вернуться на петербургскую сцену. Однако билеты на его концерты могут серьезно подорожать.

Ксения Собчак в своем Телеграм-канале ранее сообщила об отмене одной из самых ожидаемых вечеринок Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Телеведущая уверена, что причиной отмены концерта стала давняя обида губернатора Александра Беглова на музыканта.

По словам Собчак, глава города так и не простил Шнурова за тексты песен с критикой в свой адрес. Сейчас артист не может выступать в Петербурге и фактически остается персоной нон грата в Северной столице.

Однако ситуация может измениться после смены губернатора. Тогда запрет на выступления Шнурова, вероятно, снимут, и он вернется в Петербург. Однако билеты на его концерты могут подорожать из-за ажиотажа после долгого отсутствия. Чем дольше длится запрет, тем выше будет спрос и тем дороже могут стать билеты.

Так, те деньги, которые он недополучает сейчас от отсутствия концертов в Петербурге артист может «отбить» в будущем завышением ценника.

Напомним, конфликт между Сергеем Шнуровым и губернатором Александром Бегловым, разгорелся еще зимой 2022 года. Поводом стал клип «Пока так», где музыкант в оранжевом жилете дворника задал волновавший многих вопрос: где бегловская лопата и что именно она гребет.

В тот момент город был завален снегом и мусором, и видео собрало миллионы просмотров. Беглов официально отвечать не стал, вместо него это сделали чиновники, депутаты и даже директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он заявил, что на Петербург ведется «широкая политическая атака», и посетовал, что протест превращается в оскорбление.

Шнуров, впрочем, не успокоился и выпустил «Покаянную» с ироничной строчкой про Беглова, а также стихотворение, где губернатора назвали выдающимся оратором.

Беглов в январе 2022 года в ходе встречи с руководителями ведущих театров и концертных организаций Петербурга заявил о полнейшем саботаже и кампании по дискредитации властей, особо подчеркнув свою честность и принципиальность: он, по его словам, не трус и на лапу не берет. Губернатор публично извинился перед жителями за неудобства, а Шнуров в ответ фактически стал персоной нон грата в родном городе. Концерты «Ленинграда» в Петербурге начали отменяться, что стало молчаливым, но красноречивым итогом борьбы с дворниковой лопатой.