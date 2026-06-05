СберИндия создает Центр российского бизнеса в Дели

В Дели строится офисный центр, который станет центром притяжения российского бизнеса в Индии4 июня 2026 года, Санкт-Петербург

Сбер объявил об открытии Центра российского бизнеса в Дели на Петербургском международном экономическом форуме. Компания присутствует на индийском рынке более 15 лет, у неё есть офисы в Нью-Дели и Мумбаи, а также IT‑подразделение в Бангалоре. Индийское подразделение банка работает как локальная организация, предоставляющая услуги корпоративным клиентам и обеспечивающая взаимодействие между российскими и индийскими компаниями.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Развитие отношений между Россией и Индией, в частности, промышленной кооперации, финансового взаимодействия, логистики и технологического партнёрства усиливают потребность российских компаний в физическом присутствии в Индии. Центр российского бизнеса — это не просто офисное здание, а ключевая точка размещения российского делового сообщества в Индии. Его резидентами станут как компании, уже работающие в Индии, так и те, кто только готовится к выходу на этот рынок».

Национальный столичный округ Дели остаётся одним из ключевых рынков коммерческой недвижимости Индии. Центр возводится в одном из самых удобных по инфраструктуре и логистике деловых кластеров Дели. На фоне острого дефицита современных офисных комплексов класса А в центре г. Дели интерес со стороны арендаторов очень высок.

В первом квартале 2026 года совокупный объём сделок по аренде офисных помещений в восьми крупнейших городах Индии достиг рекордных 2,8 млн кв. м, из которых 400 тыс. кв. м пришлись на Национальный столичный округ Дели — на 95% больше, чем в первом квартале 2025 года согласно отчету консультантов. Инвестиционный интерес сегодня сфокусирован на жилых комплексах, офисных помещениях, складах, логистических центрах и дата-центрах.

Проект станет флагманской площадкой, где будут представлены передовые технологии, цифровые сервисы и инновационные решения экосистемы Сбера. Резидентам нового бизнес-центра Сбер предложит комплекс финансовых инструментов для работы в Индии и сервисы по поддержке бизнеса, включая юридическое, налоговое, аудиторское сопровождение, кредитные продукты.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.