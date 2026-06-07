Россиянам назвали условия единовременной выплаты пенсионных накоплений

Часть жителей России может получить пенсионные накопления единовременно в 2026 году. Если на счете меньше 439,7 тысячи рублей, то деньги выплатят сразу.

Право на единовременную выплату пенсионных накоплений имеют женщины после 55 лет и мужчины после 60 лет. В эту категорию также входят люди, которые получают досрочную страховую пенсию.

Экономист Александр Сафонов рассказал в беседе «Газете.Ru», что выплату назначают при одном условии. Расчетный размер ежемесячной накопительной пенсии не должен превышать 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году этот минимум составляет 16,2 тысячи рублей. Лимит ежемесячной выплаты равен 1,6 тысячи.

При расчете специалисты используют стандартный период дожития. Он составляет 270 месяцев, то есть 22,5 года. Если сумма накоплений ниже 439,7 тысячи рублей, ее выплачивают сразу. Если сумма выше, ее делят на 270 месяцев. Пенсионер будет получать эти деньги каждый месяц до конца жизни.

Срочная выплата возможна только для средств материнского капитала или личных взносов по программе софинансирования. Срок выбирает сам человек, но он не может быть меньше 10 лет, добавил Сафонов.

Эксперт напомнил, что основная часть накоплений сформировалась у мужчин 1953–1966 годов рождения. Также накопления есть у женщин 1957–1966 годов рождения. Кроме того, средства на счетах имеют граждане 1967 года рождения и моложе.