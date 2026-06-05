Пенсия может стать потерей смысла для пожилого человека

Выход на пенсию для многих людей становится не отдыхом, а потерей ощущения собственной значимости. Вместе с работой человек нередко теряет круг общения и представление о том, зачем просыпаться по утрам.

Депутат Роман Крастелев в беседе с RuNews24.ru рассказал о том, почему пенсия для одних становится угасанием, а для других стартом новой дороги. По его словам, выход на пенсию связан с потерей привычного уклада, социального статуса и круга общения.

Психологи называют это состояние потерей смысла. Ощущение ненужности становится главным врагом пожилого возраста. К этому добавляются проблемы со здоровьем и страх одиночества. В итоге формируется апатия, подчеркнул парламентарий.

Крастелев отметил, что это не лень, а смена жизненного фокуса. Родственникам важно не оставлять пожилого человека одного. Фразы вроде «возьми себя в руки» только ухудшают ситуацию.

Депутат предложил несколько способов поддержать пожилого человека. Он рекомендовал помочь найти ему хобби: садоводство, рисование, вязание или ведение блога. Затем важно вернуть социальные связи. Для этого стоит привести человека в клуб по интересам или просто погулять с ним в парке. Также необходимо дать ему возможность быть полезным. Например, попросить совета или доверить важное дело.

Кроме того, депутат советует наладить режим дня и ставить маленькие задачи. Если апатия затянулась, человек замкнулся и не выходит из дома, не стоит бояться обращаться к психологу.