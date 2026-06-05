Полпред Руденя оценил проект ШМСД на стенде Петербурга

Полномочный представитель президента в Северо-Западном округе Игорь Руденя посетил стенд Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его внимание привлек проект Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков провел экскурсию по стенду Северной столицы. Полпред осмотрел макет нового моста через Неву в составе ШМСД. Этот мост свяжет южные и восточные районы с центром города и откроет кратчайший выход из Большого порта на автодороги.

В мессенджере «Макс» Поляков также рассказал об успехах импортозамещения. По его словам, обуховский завод представил два значимых инфраструктурных проекта. На стенде Петербурга был размещен макет проходческого щита для строительства метро, а также гидроцилиндры, предназначенные для Большого Смоленского моста.

Также на Петербургском международном экономическом форуме представили умные зарядные устройства и повербанки с твердотельными батареями. По словам Полякова, такие аккумуляторы не воспламеняются при механических повреждениях и на сегодняшний день не имеют аналогов в России.

Напомним, ранее макет ШМСД на форуме сломался. Его восстановили в тот же день.