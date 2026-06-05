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Русский музей поднялся на 6-е место, но потерял «простого зрителя»

Михаил Яковлев
Фото: Мойка78

Русский музей, который с 2021 года возглавляет Алла Манилова, продемонстрировал значительный рост общего числа посетителей по итогам прошлого года. Согласно рейтингу The Art Newspaper Russia, музей поднялся на шестое место по посещаемости среди российских художественных музеев. Однако за цифрами общего прироста скрывается противоречивая тенденция: учреждение фиксирует снижение сегмента так называемого «простого зрителя».

Цифры и их природа

Руководство музея связывает 41-процентный прирост турпотока с внешними факторами. В интервью «Деловому Петербургу» Манилова пояснила, что увеличение показателей обеспечивается за счет туристов из Москвы.

Однако 41-процентный прирост — это следствие не маркетингового гения, а, вероятнее всего, изменения культурных привычек россиян. Из-за того, что въезд за границу для значительной части жителей России теперь ограничен, люди переориентируются на внутренний туризм».

Русский музей поднялся на 6-е место, но потерял «простого зрителя»
Фото: Мойка78

Проблема «потери простого зрителя»

Несмотря на общий рост рейтинга, в Русском музее наблюдается тревожная тенденция: уменьшается доля местных жителей и социально уязвимых групп. В музее изменили правила для льготных категорий посетителей.Теперь для льготных категорий граждан установлены новые дни посещения. В пресс-службе Русского музея объяснили это решение необходимостью регулировать поток посетителей в соответствии с пропускной способностью и нагрузкой на музейный комплекс.

Теперь пенсионеры могут посещать музей бесплатно каждый третий четверг месяца. Многодетные семьи — 7 числа, сотрудники музея — 25 числа, а школьники, студенты и члены Союза художников — 18 числа. Количество бесплатных билетов ограничено.

Члены Союза художников обратились в Министерство культуры с просьбой вернуть им право на бесплатное посещение музея. В Министерстве ответили, что действующее законодательство не предусматривает льготы для художников на посещение музеев.
Такими темпами через время музей может начать становиться все более нишевым, ориентируясь на платежеспособных туристов, а не на местных жителей, интересующихся искусством.

Русский музей поднялся на 6-е место, но потерял «простого зрителя»
Фото: Мойка78

Изменение цен на билеты

Так, если в 2025 году стоимость билета в Михайловский дворец для взрослого составляла 450 рублей, для школьника — 350 рублей, то на данный момент взрослые граждане России приобретают билеты за 700 рублей, а школьники – за 500 рублей.

Создается впечатление, что шестое место в общероссийском рейтинге достигнуто благодаря географическому положению и макроэкономической ситуации (импортозамещение досуга), а не благодаря управленческим решениям Аллы Маниловой. При этом утрата «простого зрителя» и переход на обслуживание преимущественно обеспеченных туристов создают риски для статуса музея как общенационального достояния, доступного всем слоям общества.

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