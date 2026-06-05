Петербург показал отечественные аккумуляторы с защитой от воспламенения

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили умные зарядные устройства и повербанки с твердотельными батареями. Такие аккумуляторы не воспламеняются при механических повреждениях и на сегодняшний день не имеют аналогов в России.

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов посетил стенд Санкт-Петербурга на ПМЭФ и заинтересовался экспозицией компании VLP. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что разработка представляет собой экосистему умных зарядных устройств для смартфонов, не имеющую аналогов в России.

Уникальность разработки заключается в быстром протоколе зарядки. Устройство опрашивает смартфон и подает ровно тот объем энергии, который гаджет способен принять в данный момент, сообщил Поляков в мессенджере «Макс».

Кроме того, выпускаемые компанией повербанки оснащены твердотельными батареями. По словам вице-губернатора, эти устройства признаны одними из самых безопасных в мире. Они полностью защищены от воспламенения даже при механических повреждениях.