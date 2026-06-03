Тренер сборной Бразилии даст шанс игрокам из «Зенита»

В заявку сборной Бразилии на чемпионат мира вошли два футболиста «Зенита». Речь идет о защитнике Дугласе Сантосе и полузащитнике Луисе Энрике.

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт заявил, что бразильские футболисты петербургского клуба Луис Энрике и Дуглас Сантос получат достаточно игрового времени на чемпионате мира-2026.

По словам Рапопорта, главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти будет активно ротировать состав на турнире. Именно это даст шанс проявить себя игрокам из «Зенита».

В разговоре с NEWS.ru экс-тренер отметил, что оба футболиста уже были задействованы в товарищеских матчах. Несмотря на большую конкуренцию в сборной Бразилии, Рапопорт считает, что Луис Энрике и Дуглас Сантос получат достаточно игрового времени.

Напомним, что всего на чемпионате мира сыграют 12 игроков из Российской Премьер-лиги. Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.