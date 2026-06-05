Пятница, 5 июня 2026

$73.34    €85.12    ¥10.83

19.8 C
Санкт-Петербург
Общество
ГлавнаяОбществоВ Петербурге только один пляж признан безопасным для купания

В Петербурге только один пляж признан безопасным для купания

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

Специалисты Роспотребнадзора в начале июня провели проверку качества воды на пляжах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Из 24 исследованных проб, взятых на девяти водоемах, санитарным требованиям соответствует только один пляж — Ольгинский водоем в Выборгском районе, пишет Петербург2.

Остальные популярные места отдыха, включая Суздальские озера, Безымянное озеро, реку Ижору, а также пляжи Финского залива и озера Разлив, не прошли проверку по качеству воды. В список нерекомендованных вошли пляжи «Кронштадтский», «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Белые ночи», «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый», «Морские Дубки» и Колонистский пруд в Пушкинском районе.

Ситуация с качеством воды на городских пляжах остается напряженной уже не первый год. Специалисты призывают горожан внимательно относиться к выбору места для отдыха у воды и следить за обновлениями информации.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Александр Ведяхин: Сбер кредитует все отрасли — от металлургии до фармацевтики

Какие отрасли получают кредитную поддержку в Сбере, почему портфель банка диверсифицирован и как изменился спрос на кредиты, рассказал Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.Кредитный портфель Сбера диверсифицирован и охватывает все отрасли российской экономики. Поддержку получают как традиционные промышленные гиганты, так и быстрорастущие технологические и сервисные компании. Общий корпоративный кредитный портфель банка по итогам первого квартала 2026 года достиг 31,9 трлн рублей, а доля Сбера на рынке корпоративного кредитования превысила 33%. Такие данные первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин привёл на XXIX Петербургском международном экономическом форуме.Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:«У нас очень диверсифицированный кредитный портфель, который включает все отрасли российской экономики. Кредитную поддержку Сбера получают предприятия машиностроения, нефтегазовой и химической промышленности, металлургии и горнодобывающего сектора, энергетики...
Читать далее
Новости

СберИндия создает Центр российского бизнеса в Дели

В Дели строится офисный центр, который станет центром притяжения российского бизнеса в Индии4 июня 2026 года, Санкт-ПетербургСбер объявил об открытии Центра российского бизнеса в Дели на Петербургском международном экономическом форуме. Компания присутствует на индийском рынке более 15 лет, у неё есть офисы в Нью-Дели и Мумбаи, а также IT‑подразделение в Бангалоре. Индийское подразделение банка работает как локальная организация, предоставляющая услуги корпоративным клиентам и обеспечивающая взаимодействие между российскими и индийскими компаниями.Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:«Развитие отношений между Россией и Индией, в частности, промышленной кооперации, финансового взаимодействия, логистики и технологического партнёрства усиливают потребность российских компаний в физическом присутствии в Индии. Центр российского бизнеса — это не просто офисное здание, а ключевая точка размещения российского делового сообщества в Индии. Его резидентами...
Читать далее

Интересное

новости СПб дтп дети погода Россия авария петербург метро владимир путин интернет туризм недвижимость конфликт стрельба Роспотребнадзор Александр Беглов здоровье штрафы уголовное дело жильё производство мошенники врач документы отдых выплаты автомобили транспорт приставы ПМЭФ подросток кирилл поляков шушары Александр Колесов актер пенсия ск ксения собчак автомобиль общественный транспорт билеты флот дожди фильм певица

Новости дня

Новости

В СПбГУ появится лаборатория фундаментальных и прикладных исследований по ИИ

Культура

Русский музей поднялся на 6-е место, но потерял «простого зрителя»

Новости

Александр Ведяхин: Сбер кредитует все отрасли — от металлургии до фармацевтики

Новости

СберИндия создает Центр российского бизнеса в Дели

Транспорт

Полпред Руденя оценил проект ШМСД на стенде Петербурга

Новости

Мойка78: Сбер зафиксировал рост дипфейков в России в 26 раз за полтора года

Общество

Пенсия может стать потерей смысла для пожилого человека

Общество

Путин заявил о падении доверия к доллару после заморозки российских активов

Общество

Рыбацкое столкнулось с транспортным коллапсом вслед за Шушарами

Звезды

Аршавин назвал истинную причину прекращения общения с Владом А4

Общество

Пассажиров предупредили о закрытии вестибюля «Пионерской» из-за капремонта

Общество

За год нейросети проверили шесть миллионов документов в Подмосковье

Происшествия

В Петербурге нетрезвый водитель протаранил семь машин и едва не задавил детей

Общество

Шнуров может вернуться в Петербург после ухода Беглова и поднять цены на билеты

Транспорт

Петербург показал отечественные аккумуляторы с защитой от воспламенения

Общество

Безопасная полоса может спровоцировать мотоциклистов на превышение скорости

Общество

ПМЭФ активно выгоняет эскортниц, даже Собчак это отметила

Общество

Приставы помогли пенсионерке вселиться в коммуналку в центре Петербурга

Общество

Больше 40 лет назад крушение теплохода под Ульяновском унесло жизни 176 человек

Транспорт

Петербург привлек первого инвестора в проект «Невская дельта»

Новости

Мойка78: Сбер и Морской регистр внедрят ГигаЧат в судоходство

Транспорт

Метрополитен Петербурга перейдет на отечественное ПО и телеком-оборудование

Общество

Новый зоопарк может появится в Приморском районе Петербурга

Общество

Перед пленарным заседанием ПМЭФ в Петербурге жалуются на работу Интернета

Общество

Студия «Ленфильм» нуждается в дополнительных технологических площадках

Общество

Следователи опубликовали кадры с места поисков пропавшей семьи Усольцевых

Общество

Петербуржцев на прямой линии с Княгининым назвали ботами

Наука

Жители Земли смогут увидеть на небе «кровавую луну» в августе 2026 года

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb