В Петербурге только один пляж признан безопасным для купания

Специалисты Роспотребнадзора в начале июня провели проверку качества воды на пляжах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Из 24 исследованных проб, взятых на девяти водоемах, санитарным требованиям соответствует только один пляж — Ольгинский водоем в Выборгском районе, пишет Петербург2.

Остальные популярные места отдыха, включая Суздальские озера, Безымянное озеро, реку Ижору, а также пляжи Финского залива и озера Разлив, не прошли проверку по качеству воды. В список нерекомендованных вошли пляжи «Кронштадтский», «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Белые ночи», «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый», «Морские Дубки» и Колонистский пруд в Пушкинском районе.

Ситуация с качеством воды на городских пляжах остается напряженной уже не первый год. Специалисты призывают горожан внимательно относиться к выбору места для отдыха у воды и следить за обновлениями информации.