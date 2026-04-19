Новую пенсионную реформу назвали дорогой в один конец

Депутаты Государственной думы раскритиковали новую пенсионную реформу, назвав ее дорогой в один конец. Парламентарии заявили, что страна стоит на пороге системного социального взрыва, а предлагаемые изменения являются механизмом отложенного исключения целых поколений из системы выживания.

Новая пенсионная реформа

Согласно предварительной информации, пенсионный возраст могут повысить до 67 лет у мужчин и до 65 лет у женщин. Индексацию выплат формально привяжут к инфляции, однако ее дополнят корректирующими коэффициентами. Помимо этого, станут строже требования к трудовому стажу и накопленным пенсионным баллам.

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что это дорога в один конец, у которой постоянно отодвигают финишную черту. По его словам, вместо поиска решений для повышения уровня жизни пенсионеров власти предлагают компенсировать бюджетные трудности за счет населения.

По его словам, рост пенсионного возраста не просто удлиняет трудовую повинность, но и душит рынок труда. Пожилые работники вынуждены держаться за свои места, молодежь остается без шансов, а экономика получает застойный кадровый резерв. Миронов потребовал вернуть прежний пенсионный возраст для мужчин и женщин, ввести ежеквартальную индексацию, отменить балльную систему и уравнять чиновников с обычными гражданами в пенсионных условиях.

Реальные цифры

Депутат Оксана Дмитриева раскрыла механизм, который уже сейчас лишает пенсий тех, кто формально их заработал. После реформы 2015 года миллионы граждан оказались в зависимости от индивидуального пенсионного коэффициента. Если человек не набрал 30 баллов, страховая пенсия ему не назначается. В таком случае он ждет пять лет, получает социальную пенсию, но при этом теряет фиксированную выплату, региональные доплаты и полноценную индексацию.

В качестве примера Дмитриева привела типичную ситуацию. Женщина 1967 года рождения обращается за пенсией в 2026 году, но получает отказ из-за нехватки баллов. Через пять лет ей назначат социальную выплату, однако за это время она потеряет годы, деньги и здоровье.

Каждый седьмой пенсионер в России живет ниже прожиточного минимума. За год количество тех, кому пенсии не хватает даже на базовые нужды, выросло более чем на 6%.

Средний размер пенсии при этом едва достигает 23 тысяч рублей. Коэффициент замещения утраченного дохода составляет около 18%, тогда как международная норма находится на уровне не ниже 40%.

НПФ

Пока граждане ждут урезанных выплат или вовсе остаются без страховой пенсии, пенсионные накопления концентрируются в негосударственных пенсионных фондах. Объем под управлением НПФ составляет 6,2 триллиона рублей.

По данным аналитиков, к концу 2025 года средние зарплаты в сфере финансового посредничества и НПФ превышали 500 тысяч рублей в месяц. Дмитриева назвала это структурным перекосом, при котором риски и лишения распределяются между населением, а доходы оседают у узкого круга управляющих компаний.