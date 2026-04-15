В Петербурге открыли блокадную подстанцию № 4 после реставрации

Накануне 84-й годовщины пуска блокадного трамвая в Санкт-Петербурге открыли историческую тяговую подстанцию № 4 на Красноармейской улице.

Вице-губернатору Северной столицы Кириллу Полякову и председателю Комитета по транспорту Петербурга Денису Минкину представили отреставрированную историческую подстанцию № 4 на Красноармейской улице. В годы блокады она обеспечивала энергией трамвайное движение Ленинграда.

В ходе реставрации специалисты восстановили фасады, крышу, внутренние сети и интерьеры, сохранив историческую кран-балку машинного зала и метлахскую плитку. Об этом сообщили в пресс-службе Комтранса Петербурга.

Денис Минкин отметил, что 15 апреля 1942 года именно эта подстанция обеспечивала мощностью 9-й маршрут, который связывал северную и юго-западную части города. От Политехнического института до Нарвских ворот, находившихся в нескольких километрах от передовой.

Подстанция № 4 входит в пятерку первых городских подстанций для петербургского трамвая, построенных в начале XX века, а также является объектом культурного наследия.

На сегодняшний день объект обеспечивает работу трамвайного маршрута № 16 и троллейбусных маршрутов № 3 и № 8, которые перевозят свыше 26 тысяч пассажиров в сутки.