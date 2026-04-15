Авито: за полгода петербуржцы увеличили спрос на немецкие авто с пробегом на 65%

Аналитики Авито Селект изучили объявления о продаже подержанных машин в возрасте до пяти лет в Санкт-Петербурге за октябрь 2025 — март 2026 года и установил, что японские автомобили остаются самыми востребованными, а немецкие модели имеют самую высокую среднюю цену (6,5 млн руб.) при росте спроса на 65%, тогда как японские стоят в среднем 3,8 млн руб. (спрос +12%), китайские и южнокорейские — 2,2–2,3 млн руб., а российские — 1,1 млн руб. (спрос +13%).

В пресс-службе Авито сообщили, что в топ-5 японских моделей вошли Toyota RAV4 (3,5 млн руб.), Mitsubishi Outlander (2,3 млн руб., –9,1%), Nissan X-Trail (2,2 млн руб., –16,8%), Toyota Camry (2,8 млн руб., –12,1%) и Honda CR-V (4,9 млн руб., –11%), среди корейских фаворитов — Hyundai Solaris (1,4 млн руб.), Hyundai Creta (1,9 млн руб., –1%), Kia Rio (1,4 млн руб., –6,3%), Kia K5 (2,4 млн руб., –4,1%) и Kia Sportage (2,4 млн руб., –5,2%), причём спрос на корейские авто вырос на 39%. Немецкая пятёрка лидеров: Volkswagen Tiguan (2,6 млн руб.), Volkswagen Polo (1,5 млн руб.), BMW X7 (12,3 млн руб.), Mercedes-Benz V-класс (11,1 млн руб.) и Mercedes-Benz GLE-класс (7,8 млн руб., –14,2%). Китайские модели в Селект прибавили 20% спроса — наиболее популярны HAVAL Jolion (1,8 млн руб.), Geely Coolray (1,8 млн руб., –3,2%), Geely Tugella (2,6 млн руб., –11,1%), HAVAL F7 (2 млн руб.) и HAVAL F7x (1,9 млн руб., –7,1%).

Среди российских автомобилей лидирует LADA Vesta (1,1 млн руб.), далее — LADA Vesta Cross (1,3 млн руб., –1,8%), LADA Niva Travel (1 млн руб., –6,1%), LADA Granta (810 тыс. руб., –7%) и LADA Largus (1,1 млн руб.).

Анастасия Докучаева, руководитель Авито Селект и финансовых сервисов Авито Авто, отметила: «По итогам последнего полугодия в Санкт-Петербурге заметно изменились доли в предложении автомобилей с пробегом: китайские авто в сервисе Селект теперь занимают 41% — на 10 п.п. больше, чем год назад, а российские — 16%, они прибавили 4 п.п. При этом мы наблюдаем, что спрос на японские, корейские и немецкие бренды превышает средние показатели по городу: японские автомобили опережают на 33%, корейские — на 30%, а немецкие — на 25%».