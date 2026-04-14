Авито и НАДДиПС: каждая третья сделка на рынке спецтехники проходит онлайн

Авито Спецтехника выступил стратегическим партнёром Форума НАДДиПС в Москве, где собралось более 200 производителей, дилеров, импортёров и сервисных компаний
Участники мероприятия обсудили основные тренды рынка спецтехники. Один из главных — продолжающаяся цифровизация: 65% покупателей техники с наработкой ищут предложения онлайн, среди покупателей новой техники — 50%, а каждая третья сделка совершается в интернете.
В рамках встречи Андрей Горн анонсировал создание Комитета по автоматизации, роботизации и беспилотным системам НАДДиПС, который займётся координацией усилий участников рынка, поддержкой производителей и развитием нормативной базы и инфраструктуры для беспилотной спецтехники.
«Онлайн-платформы становятся инструментом поддержки бизнеса, делая рынок прозрачнее и безопаснее, а специальную технику — доступнее. Например, благодаря сотрудничеству с Рососмотром мы уже верифицировали 100% продавцов в категориях грузовиков и седельных тягачей во многих регионах страны. В рамках стратегического партнёрства с Минпромторгом в 2025 году в поиске на платформе появился фильтр «С господдержкой» и специальные бейджи для субсидированной техники — сейчас это около 2000 объявлений. Ранее многие компании даже не знали о возможности покупки техники со скидкой, а теперь это сразу отражается в поиске», — пояснил Андрей Горн, коммерческий директор Авито Спецтехника.
Доля отечественной техники выросла до 26% (на 12 процентных пунктов больше, чем годом ранее), доля российских сельскохозяйственных машин на рынке новой техники достигла 57%, в то время как уровень локализации — 77%. Также эксперты отметили перераспределение спроса в сторону вторичного рынка: на платформе Авито ежемесячно фиксируется более 100 миллионов просмотров подобных предложений ежемесячно и свыше 790 тысяч звонков и сообщений. По итогам первого квартала 2026 года спрос на седельные тягачи увеличился на 10%, на погрузчики — на 20%, на лёгкий коммерческий транспорт — на 81%, при этом покупатели стали сравнивать больше предложений (с 2–3 до 7–10 продавцов), что повышает значимость сервиса и скорости коммуникации.
«Форум и наши встречи с членами Ассоциации проходят каждые три месяца. Каждые три месяца мы обновляем текущую ситуацию по геополитике, макроэкономике, заслушиваем специфические точечные доклады по нашей отрасли, даём для членов Ассоциации закрытые данные по импорту техники, регистрации, производству, что позволяет принимать правильные решения в моменте», — заявил Егор Теплов-Барейша, директор НАДДиПС.