Авито и НАДДиПС: каждая третья сделка на рынке спецтехники проходит онлайн

Авито Спецтехника выступил стратегическим партнёром Форума НАДДиПС в Москве, где собралось более 200 производителей, дилеров, импортёров и сервисных компаний

Участники мероприятия обсудили основные тренды рынка спецтехники. Один из главных — продолжающаяся цифровизация: 65% покупателей техники с наработкой ищут предложения онлайн, среди покупателей новой техники — 50%, а каждая третья сделка совершается в интернете.

В рамках встречи Андрей Горн анонсировал создание Комитета по автоматизации, роботизации и беспилотным системам НАДДиПС, который займётся координацией усилий участников рынка, поддержкой производителей и развитием нормативной базы и инфраструктуры для беспилотной спецтехники.

«Онлайн-платформы становятся инструментом поддержки бизнеса, делая рынок прозрачнее и безопаснее, а специальную технику — доступнее. Например, благодаря сотрудничеству с Рососмотром мы уже верифицировали 100% продавцов в категориях грузовиков и седельных тягачей во многих регионах страны. В рамках стратегического партнёрства с Минпромторгом в 2025 году в поиске на платформе появился фильтр «С господдержкой» и специальные бейджи для субсидированной техники — сейчас это около 2000 объявлений. Ранее многие компании даже не знали о возможности покупки техники со скидкой, а теперь это сразу отражается в поиске», — пояснил Андрей Горн, коммерческий директор Авито Спецтехника.

Доля отечественной техники выросла до 26% (на 12 процентных пунктов больше, чем годом ранее), доля российских сельскохозяйственных машин на рынке новой техники достигла 57%, в то время как уровень локализации — 77%. Также эксперты отметили перераспределение спроса в сторону вторичного рынка: на платформе Авито ежемесячно фиксируется более 100 миллионов просмотров подобных предложений ежемесячно и свыше 790 тысяч звонков и сообщений. По итогам первого квартала 2026 года спрос на седельные тягачи увеличился на 10%, на погрузчики — на 20%, на лёгкий коммерческий транспорт — на 81%, при этом покупатели стали сравнивать больше предложений (с 2–3 до 7–10 продавцов), что повышает значимость сервиса и скорости коммуникации.