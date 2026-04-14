В России изменились правила подсчета стажа для многодетных родителей

Правительство изменило правила подсчета стажа при назначении страховых пенсий в России. Нововведения касаются родителей близнецов, многодетных семей и обладателей сельского стажа.

Декретный стаж без ограничений для многодетных

Ранее в страховой стаж засчитывалось не больше шести лет отпуска по уходу за ребенком до полутора лет. Это соответствовало периодам ухода максимум за четырьмя детьми.

Теперь ограничение исключили. Все время ухода за детьми до полутора лет будет учитываться полностью. Это позволит увеличить пенсии родителей, у которых пять и больше детей. Периоды ухода засчитываются наравне с периодами работы.

Сельский стаж и надбавка 25%

Правила исчисления стажа работы в сельском хозяйстве также уточнили. Сельский стаж дает право на доплату к страховым пенсиям по старости и по инвалидности для неработающих пенсионеров. Для этого необходимо выполнить два условия, а именно проживать на селе и работа в сельском хозяйстве не меньше 30 лет.

Ежемесячная надбавка составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Она сохраняется при переезде пенсионера в город. Теперь в сельский стаж будут засчитывать все время ухода за детьми до полутора лет без ограничений.\

Особый порядок для родителей близнецов

Порядок учета стажа для родителей близнецов скорректировали. При многоплодной беременности в стаже суммируется фактическое время отпуска по уходу за каждым из детей. При уходе за двойней в стаж засчитают три года, поскольку полтора года умножаются на двух детей. Если в семье родились тройняшки, то родителю засчитают четыре с половиной года, то есть полтора года умноженные на троих. В случае, когда появляются сразу четверо детей и родитель находится в отпуске до достижения каждым ребенком полутора лет, он получит шесть лет к стажу. При этом никаких ограничений по общей продолжительности учитываемого стажа не существует.

Таким образом, чем больше детей родилось одновременно, тем больше лет стажа получает родитель за короткий календарный период. Нововведения направлены на поддержку многодетных семей и стимулирование рождаемости.

Другие выплаты

Социальный фонд России начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату с 1 июня 2026 года.

Право на эту выплату имеют оба работающих родителя при условии, что в семье воспитываются двое или больше детей. Возраст ребенка не должен превышать 18 лет. Для учащихся очной формы обучения этот порог повышается до 23 лет. Получить льготу могут оба родителя, а также усыновители, опекуны и попечители.