Количество дизлайков превысило количество лайков под трейлером «Гарри Поттера»

Первый тизер сериала «Гарри Поттер» на YouTube от HBO меньше чем через две недели собрал больше дизлайков, чем лайков. При десяти миллионах просмотров негативных оценок набралось 316 тысяч, а положительных — 270 тысяч.

Что не понравилось фанатам

Главные претензии зрителей связаны с кастингом. На роль Северуса Снейпа утвержден темнокожий актер Паапа Эссьеду с дредами. Фанаты напоминают, что в книгах Роулинг Снейп описан как бледный, с землистой кожей. Дамблдора играет американец Джон Литгоу, что тоже вызвало недовольство из-за отсутствия британского акцента.

Роль Макгонагалл досталась 44-летней актрисе, хотя зрители привыкли к более возрастной версии персонажа. Хагрида сыграл Ник Фрост, который после атак в социальных закрыл комментарии. По словам фанатов, у актера на роль Гарри глаза не того цвета, а юную исполнительницу роли Гермионы завалили хейтом из-за внешности. динственный каст, который понравился фанатам, оказалося возвращением актера Уорвика Дэвиса к роли профессора Флитвика.

Угрозы актеру и реакция HBO

Паапа Эссьеду в интервью The Times рассказал об угрозах после объявления кастинга. Сообщения от хейтеров были настолько серьезными, что HBO усилило охрану актера. CEO компании Кейси Блойс признался, что с такими большими франшизами с увлеченными фанатами порой становится по-настоящему страшно. Сам Эссьеду заявил, что ненависть подпитывает его и делает еще более увлеченным ролью, потому что он думает о детях, которые смогут увидеть себя в этом мире.

Шоураннер сериала Франческа Гардинер заявила, что участники проекта стараются найти на роли лучших британских актеров и следовать каноническим описаниям персонажей.

Споры о кастинге и расизме

Противники кастинга утверждают, что бледность персонажа Снейпа не случайная деталь, а инструмент характеристики. Она отражает его затворничество, жизнь в подземельях и вампирическую эстетику. Менять ее значит менять смысловой слой, заложенный автором.

По словам критиков в социальных сетях, если Снейп темнокожий, а его школьный враг белый, то вся история их вражды превращается в рассказ о расизме. Однако сторонники нового сериала отмечают, что это рассуждение строится на рефлексе. Стоило узнать о выборе актера, зрители сами приписали травле расовый мотив, хотя в книгах причины вражды совсем другие, а именно высокомерие, борьба за внимание героини и принадлежность к разным факультетам.