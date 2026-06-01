Запрет на рыбалку и купание в Духов день связали с русалками

В Духов день действовали запреты на рыбалку и купание. Согласно народным поверьям, до праздника у рыб идет нерест, а русалки могут утянуть купальщика на дно.

Православные верующие отмечают Духов день 1 июня. Писатель-публицист и историк-религиовед Николай Сапелкин в беседе с 360.ru рассказал о народных поверьях, связанных с этим праздником.

По его словам, до Духова дня не рекомендовалось рыбачить, поскольку у рыб шел нерестовый период. Люди верили, что в противном случае можно остаться без улова на все лето.

Также считалось, что в Духов день русалки выходили на сушу и орошали все вокруг. Сапелкин пояснил, что русалок почитали как воплощения душ умерших людей. Купаться в этот день запрещалось, так как русалки могли утянуть человека на дно.

Купальный сезон открывали на следующий день, когда начиналась так называемая русалья неделя. В этот период начинался покос, и после работы в жару люди шли к водоемам освежиться, добавил эксперт.

Ранее верующим напомнили, что в Духов день нельзя встречать праздник как обычный будний день, гасить добрые порывы и отказывать в утешении скорбящим. Нарушение этих запретов в церковной традиции считается тяжелейшим грехом.