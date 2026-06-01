Автомобилистов из Петербурга предупредили о перекрытиях участков ЗСД из-за ПМЭФ

В связи с проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на ЗДС до 6 июня возможны кратковременные перекрытия.

Водителям из Северной столицы рассказали об изменениях дорожной обстановки в связи с проведением ПМЭФ-2026 До 6 июня включительно на магистрали возможны кратковременные перекрытия отдельных участков из-за передвижения делегаций и спецтранспорта.

Автомобилистам рекомендовали заранее планировать маршруты с запасом времени, использовать навигационные приложения и следить за информационными табло. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В период со 2 по 6 июня вводится запрет для грузового транспорта. Ограничение коснется машин массой свыше 3,5 тонны. Движение закроют на участке от Екатерингофской набережной до развязки с кольцевой автодорогой на юге. В запретную зону войдут все съезды.

Напомним, что ПМЭФ пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Почетным гостем форума станет Саудовская Аравия.