Брат Лерчек рассказал о лечении блогера во время шестого курса химиотерапии

Брат блогера Лерчек Родион посетил сестру в больнице и рассказал о начале шестого курса химиотерапии для инфлюенсера.

В социальных сетях мужчина показал палату Чекалиной и рассказал о состоянии блогера. По его словам, 33-летняя женщина полна оптимизма и верит в ремиссию.

В видеоролике брат Лерчек высказался о хейтерах и скептиках, которые сомневаются в болезни его сестры. По словам мужчины, он не способен выдумать такую историю, потому что не обладает талантом гениального сценариста. Также родственник блогера посоветовал не верить любой информации из Интернета.

Валерия Чекалина поблагодарила тех, кто ее поддержал. Она сообщила, что впереди еще три курса химиотерапии. Несмотря на лечение, блогер продолжает вести активный образ жизни, тренируется в спортзале под руководством тренера. Врач предписал ей тренировки с условием соблюдать осторожность и особенно рекомендовал плавание для избежания осложнений.

Ранее избранник Лерчек Луис Сквиччиарини ответил хейтерам, призвав прекратить насмешки над человеком, который борется за свою жизнь.

Напомним, что диагноз «рак желудка» Чекалиной поставили после рождения младшего сына Даниэля. Во время беременности Лерчек находилась под домашним арестом по делу об отмывании денег в ОАЭ. Уголовное преследование в отношении Чекалиной на данный момент прекращено.