Ученые понятия не имеют сколько продлится подводное извержение в море Бисмарка

Извержение подводного вулкана

Устройства запечатлели подводное вулканическое извержение в море Бисмарка у побережья Папуа-Новой Гвинеи. Когда вулканологи попытались изучить это событие, они столкнулись с непреодолимой преградой. Карт морского дна высокого разрешения в этом районе нет, сообщает Space.com.

Отсутствие исходных данных затруднило точное определение того, как извержение изменило форму морского дна и каковы размеры вулканической структуры. Ученые не уверены, какая именно геологическая структура подверглась извержению. Современные теории предполагают, что извержение произошло вдоль хребта Титан, примерно в 16 километрах к юго-востоку от места подводного извержения 1972 года.

Тепловая аномалия

Спутниковые снимки позволяют анализировать многокилометровый пепловый шлейф, изменение цвета океанской воды, скопления вулканической пемзы, образовавшиеся в результате извержения, и даже тепловые явления. Тепловые аномалии зафиксировал прибор VIIRS на спутнике NASA Suomi NPP.

Вулканолог из Мичиганского технологического университета Саймон Карн пояснил, что для возникновения такого количества тепловых аномалий вблизи поверхности должно быть много горячего материала. По его словам, это указывает на довольно мелкое жерло извержения. Имеющиеся карты показывают глубину воды в несколько сотен метров.

Возможности для исследований

Главный научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда NASA Джим Гарвин заявил, что существуют большие возможности для исследований с использованием государственных и коммерческих спутниковых платформ, уже находящихся на орбите.

Ученые сейчас ждут, появится ли в результате извержения новый остров. Гарвин отметил, что такое явление редко наблюдали со спутника в режиме реального времени. На формирование острова потребуется время. Неясно, как долго может продлиться извержение. Извержение 1972 года, произошедшее неподалеку, длилось четыре дня. Другое извержение 1957 года продолжалось почти четыре года.

Помощь извержения в космической программе

Новое извержение создаст отличные возможности для научной работы космонавтов на острове. Особую актуальность этим исследованиям придает подготовка к возвращению человека на Луну в рамках миссии «Артемида IV».

Ученые смогут наблюдать за формированием острова, изучать его реакцию на погодные условия, появление новых биологических видов и присутствие человека. Гарвин отметил, что полученные данные помогут будущим астронавтам при строительстве баз на Луне и Марсе.