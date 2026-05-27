Мусульмане празднуют Курбан-байрам в центре Петербурга

В Петербурге праздник проходит у Соборной мечети на Кронверкском проспекте. С раннего утра там собрались сотни верующих. В городе введены ограничения движения, связанные с празднованием. Небольшой затор наблюдается на Московском проспекте из-за потока людей.

Перекрытия в центре города начались с 4 часов утра и продлятся до 9 часов. Движение запрещено возле городских мечетей, а также на Московском проспекте от набережной Фонтанки до Садовой улицы, в Конном и Крестьянском переулках, на Кронверкском проспекте, на Репищевой улице и на Привокзальной улице в Красном Селе.

С полуночи до 9 часов на Московском проспекте и в Конном переулке запрещена парковка. Из-за перекрытий изменились маршруты автобусов №№ 28, 50, 70, 71, 122, 127, 134А, 134Б, 170, 172, 182, 208, 235, 237 и 262.

Напомним, что Курбан-байрам один из двух главных мусульманских праздников. Он посвящен памяти о жертвоприношении пророка Ибрахима и символизирует преданность богу. Верующие совершают омовение, надевают лучшую одежду и отправляются в мечеть на коллективный намаз.