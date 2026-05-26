В начале лета некоторые россияне получат удвоенную пенсию

С 1 июня отдельным категориям пенсионеров повысят выплаты. Прибавку получат граждане, которым исполнилось 80 лет.

Член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о предстоящих изменениях в пенсионных выплатах. По словам депутата, массового повышения пенсий с 1 июня не ожидается. Точечное увеличение затронет 80-летних россиян. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится.

Основные индексации уже прошли в начале года. Первого января повышение коснулось 38 миллионов получателей страховых пенсий. С 1 апреля были проиндексированы социальные пенсии, пишет «ФедералПресс».

Работающие пенсионеры, которые трудились в течение 2025 года, получат прибавку 1 августа. Выплата увеличится на сумму до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов, а точный размер зависит от уплаченных страховых взносов. С 1 октября на 4% повысятся пенсии бывших военнослужащих и пенсионеров силовых ведомств.