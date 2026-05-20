Приставы взыскали 1,5 миллиона рублей с убийц таксиста в Петербурге

Судебные приставы взыскали 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда с осужденных за убийство таксиста в Санкт-Петербурге. Деньги удерживались из заработной платы осужденных в течение семи лет.

Ленинградский областной суд приговорил к заключению двух жителей Санкт-Петербурга. Фигуранты совершили серию нападений на автомобилистов. По версии следствия, злоумышленники действовали по одной схеме. Они останавливали такси, а затем в пути просили сделать остановку. Сидящий сзади молодой человек накидывал водителю на шею удавку. Находившаяся на переднем сиденье соучастница угрожала жертве с помощью ножа.

В салоне автомобиля на одной из улиц поселка Павлово 4 февраля 2017 года правоохранители обнаружили труп 57-летнего водителя. Преступники похитили у убитого мобильный телефон и банковские карты на сумму свыше 70 тысяч рублей. Также злоумышленники забрали паспорт и другие личные документы.

В итоге фигуранты получили по 17 лет лишения свободы. Суд учел неотбытое наказание по предыдущему приговору. Кроме того, суд постановил взыскать с них 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу сына погибшего.

Исполнительные производства в отношении должников возбудили в 2019 году. Каждый месяц из заработка осужденных удерживали часть средств. Спустя семь лет компенсацию перечислили в полном объеме.