Особняк Лерчек и ее экс-мужа был продан за 880 миллионов рублей

Валерия и Артем Чекалины продали свой дом в поселке Agalarov Estate, который пользователи Сети называли «домом за миллиард». Сделка состоялась после того, как Валерия погасила долг перед налоговой в 175 миллионов рублей.

Особняк площадью 2,1 тысячи квадратных метров расположен в Истринском районе Московской области на участке в 56 соток. На первом этаже владельцы планировали обустроить кинотеатр, кальянную, столовую, хаммам, сауну, массажную, зону отдыха и бассейн. На втором этаже должна была располагаться мастер спальня на 200 квадратов, две гардеробные, четыре спальни, игровая, детские комнаты и тренажерный зал.

Изначально объект стоил около миллиарда рублей. Позже цену снизили до 880 миллионов рублей. Новым владельцем стал московский юрист. Ранее в его собственности была только одна квартира стоимостью 20 миллионов рублей, сообщает Телеграм-канал SHOT.

Многие пользователи в социальных сетях высказывают предположение, что покупка могла носить формальный характер, а настоящий владелец просто не захотел афишировать свое имя.

При разводе Чекалины поделили общее имущество. Квартиры перейдут детям, а оба дома были выставлены на продажу. Каждый из бывших супругов получит около 400 миллионов рублей. Однако доля Валерии могла уменьшиться, потому что 175 миллионов из этой суммы ушли на погашение ее долга перед налоговой службой.

У Артема Чекалина тоже есть финансовые обязательства. Он был осужден на 7,5 лет лишения свободы и должен выплатить штраф в размере 196 миллионов рублей.