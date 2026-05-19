Полуденный выстрел прогремел в честь юбилея морского вуза Петербурга

На Соборной площади Санкт-Петербурга прошли торжественные мероприятия по случаю 150-летия Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова.
Днем 19 мая в честь юбилея морского университета на Петропавловской крепости прогремел полуденный выстрел. Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков поздравил коллектив вуза. По его словам, «Макаровка» является центром притяжения талантливой молодежи и передовой науки.
Поляков в мессенджере «Макс» подчеркнул, что выпускники университета сегодня составляют элиту отрасли. Он выразил особую благодарность профессорско-преподавательскому составу и ветеранам, заложившим фундамент славных традиций.
Вице-губернатор пожелал всему коллективу университета попутного ветра и покорения новых высот.