Полуденный выстрел прогремел в честь юбилея морского вуза Петербурга

Телеведущий Отар Кушанашвили назвал блогера Валерию Чекалину мошенницей и усомнился в тяжести ее онкологического диагноза. По его словам, поначалу он сочувствовал блогеру, но видео из спортзала и отсутствие фамилий врачей изменили его позицию. Сомнения в диагнозе В шоу «Каково?!» на YouTube Кушанашвили заявил, что поначалу сочувствовал Чекалиной. Однако со временем его позиция изменилась. Ключевую роль в этом сыграло видео блогерши из тренажерного зала. Ведущий усомнился в достоверности ее диагноза.Телеведущий предположил, что если болезнь действительно имела место, то совершенно не та, о которой заявлялось публично. По словам Кушанашвили, скорее всего речь шла о чем-то похожем на заболевание, но его «перехватили» на эмбриональной стадии.Кушанашвили также задался вопросом, почему Чекалина и ее партнер Луис Сквиччиарини, рассказывая о болезни, не упоминают фамилии лечащих врачей. Критика По мнению...