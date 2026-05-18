В Петербурге отпраздновали юбилей первого в России киносеанса

Глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков принял участие в праздновании 130-летия первого российского киносеанса, которое прошло на киностудии «Ленфильм». Творческий вечер «Первый кадр» был посвящён дате, которую Ваньчков назвал важной для культуры Петербурга и всей страны.

В программе вечера кадры из первых фильмов братьев Люмьер и знаменитых лент «Ленфильма» транслировались под музыку Игоря Стравинского в исполнении Губернаторского симфонического оркестра. Зрители увидели фрагменты из первого советского фильма «Уплотнение», первой звуковой картины «Ленфильма» «Одна», первого цветного фильма «Мусоргский», а также кадры из «Золушки», «Старика Хоттабыча», «Дон Кихота», «Человека-амфибии» и других легендарных кинолент.

Глава района отметил, что для нашей страны кино всегда было летописью народной памяти, в которой отражены триумфы, испытания и вечные ценности. По его словам, на фильмах воспитывались поколения, которые учились отличать добро от зла, искренне любить Родину и верить в чудо.

Он подчеркнул, что именно Петроградская сторона остаётся эпицентром талантов, а такие вечера напоминают: настоящие шедевры не имеют возраста.