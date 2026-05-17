СК направил спасателей на осмотр нового участка в поисках семьи Усольцевых

Спасатели выехали в Партизанский район Красноярского края для осмотра нового участка по запросу следователей.

Новый этап поисков

Специалисты отправились в район исчезновения семьи Усольцевых под Красноярском. Очередной этап поисков стартовал по заявке правоохранительных органов.

Сотрудникам краевого учреждения «Спасатель» предстоит изучить определенный участок территории. На поиски выделено 15 и 16 мая. В операции участвуют четыре человека и четыре единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Представители Следственного комитета рассказали, что новой информацией о пропавшей семье ведомство не располагает. Таким образом, нынешний выезд спасателей в тайгу является плановым рейдом.

Предыдущие поиски

К 20 апреля члены отряда завершили трехдневную операцию, начатую 17 числа. Они изучили местность в районе горы Буратинка и лога Мальвинка, обследовав около 120 километров горных и таежных троп. На этот раз поисковики будут прочесывать другой участок.

Отметим, что Усольцевы исчезли в конце сентября 2025 года, отправившись в поход к горе Буратинка. Через несколько дней начались поиски семьи. В масштабной операции участвовали сотни человек. Однако даже следов пребывания семьи на маршруте или в близлежащей тайге обнаружить не удалось.

Активная фаза поисков завершилась в октябре. С тех пор спасатели исследуют территорию точечно.

Версии следствия

Главной версией следователей остается несчастный случай. Уголовное дело после исчезновения семьи возбудили именно по этой причине. Криминальный след ранее тоже рассматривали, но он не подтвердился. Предположение о тайном отъезде Усольцевых за границу в Следственном комитете тоже отвергают.

Некоторое время назад инспектор Госохотнадзора Евгений Ногин сообщил о пополнении поискового отряда. К операции присоединятся сотрудники его ведомства и охотники Партизанского района.

Мнения экспертов о судьбе семьи

Часть экспертов считает, что тайну исчезновения семьи вероятно скрывает курумник. Так называют скопления валунов, булыжников и обломков скал. Эти нагромождения покрывают большую территорию. Такие места, которые иногда называют каменным морем или каменной рекой, могут изобиловать природными ловушками. Среди них ямы, ущелья и пещеры.

В связи с пропажей семьи выдвинули много гипотез, как фантастических, так и вполне обыденных. В числе версий упоминались браконьеры, черные лесорубы, золотоискатели и сектанты. Также специалисты не исключают, что супруги с дочерью замерзли или погибли от нападения диких зверей.

Ранее спасатель Денис Киселев назвал главное условие выживания в тайге. По его словам, продержаться в лесу целый год можно только при наличии проверенного укрытия или готового дома.