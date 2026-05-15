Жители Петроградского района обсудили вопросы улучшения жилищных условий

В Санкт-Петербурге подняли вопросы перепланировок и улучшения жилищных условий, а также социальной занятости людей с тяжелыми нарушениями развития.

Глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков провел личный прием граждан. Вместе с руководителями структурных подразделений администрации, представителями Жилищного агентства Петроградского района, ЖКС №1 и ЖКС № 2 рассмотрели одно из ключевых обращений жителей.

Как отметил Ваньчков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», участники встречи обсудили вопросы социальной занятости людей с тяжелыми множественными нарушениями развития, перепланировки в жилых домах и улучшение жилищных условий. По его словам, некоторые моменты требуют детальной проработки с участием соответствующих служб.

Для эффективной работы важен конструктивный диалог с жителями, добавил глава района. Ваньчков напомнил, что записаться на прием можно на сайте администрации, письмом по адресу на Большой Монетной улице или лично.