Аномальное потепление в Тихом океане грозит засухами и пожарами по всей планете

Вероятность формирования мощного Эль-Ниньо с мая по июль 2026 года составляет 61%. Колебание температуры может привести к засухам в Австралии, Индонезии и Южной Америке, а также спровоцировать лесные пожары в Западной Канаде и северных регионах США.

Специалисты сообщают о колебании температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Поводом для беспокойства ученых стал необычно теплый апрель. Европейская служба Copernicus зафиксировала такие температуры океана лишь дважды за всю историю. Американский центр климатических прогнозов оценил вероятность Эль-Ниньо с мая по июль 2026 года в 61%, пишет 360.ru.

Метеоролог Натаниэль Джонсон заявил, что при сильном Эль-Ниньо скорость его развития может стать рекордной. По его словам, к осени вероятность феномена составляет 90%.

Эксперт перечислил возможные последствия Эль-Ниньо. Среди них удар по промыслу анчоусов в Перу, сокращение популяции лосося, засуха в Индонезии, Австралии и на севере Южной Америки, а также рост пожаров в этих регионах, Западной Канаде и на севере США. Ученый призвал опираться на достоверные данные и помнить о неопределенности прогнозов.

Эль-Ниньо может затронуть и Россию. В РСХБ заявили о риске потери урожая масличных культур и меньшем влиянии на озимые. Глава «Метео» Александр Шувалов назвал термин «супер-Эль-Ниньо» спекулятивным. Явление может быть масштабным, но говорить о его силе и точных последствиях пока рано.