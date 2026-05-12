Базовая часть пенсии после 80 лет составит почти 20 тысяч рублей

Пенсионеры старше 80 лет с апреля 2026 года получают фиксированную выплату в размере почти 20 тысяч рублей.

Новая сумма для 80-летних россиян составила 19,1 тысячи рублей вместо прежних 9,5 тысячи рублей. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru пояснил, что это не дополнительная выплата, а увеличение базовой гарантированной государством части.

Государственная стратегия делит старшее поколение на три группы. По словам эксперта, первая группа включает людей от 60 до 65 лет, многие из которых продолжают работать. Вторая группа охватывает возраст от 65 до 80 лет, когда чаще требуется медицинская помощь. Якубович подчеркнул, что третья группа состоит из граждан старше 80 лет, которым необходимы постоянный уход и помощь в быту.

Согласно данным НИУ ВШЭ, люди старше 70 лет направляют больше 80% доходов на питание, ЖКХ и лекарства, причем эта доля увеличивается с возрастом. Эксперт считает, что резкое повышение выплаты в 80 лет является адресной поддержкой самой уязвимой группы. Пороговый принцип позволяет сосредоточить ресурсы на небольшом числе людей, тогда как плавное увеличение было бы малозаметным и потребовало бы больших затрат. Главный минус такого подхода в том, что многие могут не дожить до получения надбавки.

Якубович видит пути развития в смешанном финансировании, стимулировании корпоративных пенсионных программ и возможном переходе к модели базового пенсионного дохода.