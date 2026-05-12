Долина назвала себя жертвой распятия после скандала с продажей квартиры

Народная артистка России Лариса Долина выпустила песню «Момент истины». В композиции певица сравнила свои переживания во время квартирного скандала с распятием и личным эшафотом.

Содержание песни и библейские метафоры

Лариса Долина представила новую композицию под названием «Момент истины». В тексте песни артистка рассказывает о борьбе с непониманием и осуждением. Она поет о том, как идет на личный эшафот под крики и проклятия, сравнивая свой путь с распятием. В финале композиции звучит мольба к Богу с просьбой дать силы подняться.

Песня была подана как исповедь измученной души. Речь в ней идет о событиях, связанных с продажей квартиры и последовавшими судебными разбирательствами. Однако россияне в социальных сетях назвали неуместным сравнением бытовой финансово-юридической истории с библейскими страданиями.

Удаление комментариев

После публикации песни пользователи начали оставлять негативные комментарии. Люди отмечают, что вместо извинений или достойного молчания им предлагают образ святой великомученицы. В ответ команда певицы стала удалять негативные сообщения.

При изучении авторов хвалебных комментариев выяснилось, что многие из них являются студентами или коллегами Долиной по ее музыкальной академии. Некоторые пользователи заподозрили, что певица и ее команда пытаются создать видимость всенародной поддержки и восторга.

Реакция пользователей

По мнению комментаторов, главная причина недовольства публики заключается в отсутствии эмпатии со стороны самой артистки. Пользователи отмечают, что певица пыталась через суд выселить женщину, которая честно купила квартиру.

Полина Лурье приобрела недвижимость за 112 миллионов рублей. Долина после осознания обмана отказалась освобождать жилье и пыталась оспорить сделку. Верховный суд подтвердил законность сделки и обязал артистку освободить квартиру. Только после этого покупательница получила ключи.

Пользователи считают, что именно отсутствие сочувствия к человеку разрушило образ певицы сильнее, чем действия самих мошенников.