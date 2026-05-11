Ученые из Петербурга создали методику оценки деформации эндопротезов

В Санкт-Петербурге создали методику оценки деформации эндопротезных сеток, которые используют при операциях на грыжах и в онкологии. Разработка не имеет аналогов и позволяет учитывать циклические нагрузки в организме.

Ученые разработали методику оценки остаточных деформаций, накапливающихся в эндопротезных сетках под нагрузками организма. Такие имплантаты используют при хирургии паховых, послеоперационных и пупочных грыж, восстановлении мягких тканей при онкологии, для укрепления мышц и сосудов. Существующие стандарты учитывают только разрывные характеристики, но не циклические нагрузки.

Авторы программы испытаний использовали данные о деформациях мышц брюшной стенки. Эти деформации возникают при кашле или физической активности и достигают 25–30% . Образцы растягивали до 10, 15, 20 и 30 процентов от исходной длины. Затем их разгружали. После 10 циклов ученые фиксировали остаточные деформации. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Лучше всего показала себя сетка с переплетением «трико-трико». При нагрузке до 15% остаточная деформация не превышает 2%, сетка почти полностью возвращается в исходную форму. Сетка «трико-сукно» показала высокие значения и может вести себя непредсказуемо.