Общество

Ученые из Петербурга создали методику оценки деформации эндопротезов

Даниил Александров
Фото: Мойка78

В Санкт-Петербурге создали методику оценки деформации эндопротезных сеток, которые используют при операциях на грыжах и в онкологии. Разработка не имеет аналогов и позволяет учитывать циклические нагрузки в организме.

Ученые разработали методику оценки остаточных деформаций, накапливающихся в эндопротезных сетках под нагрузками организма. Такие имплантаты используют при хирургии паховых, послеоперационных и пупочных грыж, восстановлении мягких тканей при онкологии, для укрепления мышц и сосудов. Существующие стандарты учитывают только разрывные характеристики, но не циклические нагрузки.

Авторы программы испытаний использовали данные о деформациях мышц брюшной стенки. Эти деформации возникают при кашле или физической активности и достигают 25–30% . Образцы растягивали до 10, 15, 20 и 30 процентов от исходной длины. Затем их разгружали. После 10 циклов ученые фиксировали остаточные деформации. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Лучше всего показала себя сетка с переплетением «трико-трико». При нагрузке до 15% остаточная деформация не превышает 2%, сетка почти полностью возвращается в исходную форму. Сетка «трико-сукно» показала высокие значения и может вести себя непредсказуемо.

В комете 3I/ATLAS нашли рекордное количество тяжелой воды

Астрономы обнаружили, что межзвездная комета 3I/ATLAS содержит рекордное количество тяжелой воды. Соотношение дейтерия к обычному водороду в объекте примерно в 30 раз выше, чем у комет Солнечной системы. Содержание тяжелой воды Межзвездная комета 3I/ATLAS содержит рекордно высокое количество тяжелой воды. Ученые из Мичиганского университета изучили состав воды в газовой оболочке объекта и выявили необычно высокую концентрацию тяжелого изотопа водорода под названием дейтерий. Их исследование было опубликовано в журнале Nature Astronomy.Обычная вода состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. В тяжелой воде часть водорода заменена дейтерием, который содержит не только протон, но и нейтрон. Исследователи выяснили, что соотношение дейтерия и обычного водорода в комете 3I/ATLAS примерно в 30 раз выше, чем у комет Солнечной системы. Также этот изотоп водорода почти...
Долина чистит комментарии под новым треком о скандале с продажей квартиры

Народная артистка России Лариса Долина удаляет негативные комментарии под новой песней «Момент истины». В композиции она рассказывает о страданиях во время скандала c продажей квартиры в Хамовниках. Удаление комментариев Лариса Долина начала удалять комментарии под песней «Момент истины», где она рассказывает о переживаниях во время квартирного скандала. По мнению пользователей социальных сетей, певица пытается создать видимость народной поддержки, но ее маневр быстро раскрыли.Артистка и ее команда хотят создать иллюзию всеобщего восторга и поддержки, а всех недовольных считают проплаченными ботами, пишет «Звездач». Также некоторые пользователи заметили, что многие положительные комментарии написаны людьми, занимающимися вокалом или преподающими его. Долина преподает в частной музыкальной школе и в Московском институте культуры. Поэтому есть вероятность, что эти люди являются ее бывшими или нынешними студентами. Реакция пользователей Россияне в...
